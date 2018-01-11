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Isallen n Wagennun
Tettwaker lbusṭa n Timizart
Ass-nni n larebɛa, 17 deg waggur n yennayer 2018, ɣef lewhi n 08h00 n ssbeḥ, tettwaker lbusṭa n tɣiwant n Timizart, yetabaɛen ɣer dayra n Ouaguenune. Alaḥsab n yisallen ineggura i d aɣ-d-yewwḍen, tameddit n wass-nni n lexmis, tella-d takerḍa-agi n lbusṭa-a sɣur tarbeɛt n yimttakren. Ruǧan armi yebda uxeddam-nni yellan di lxedma, dɣa sersen-as tanekḥalt ɣef umgerḍ-is, syin wwin akk ayen yellan din n yidriem. Din din, yessawel uselway n usqamu aɣerfan aɣiwan n Timizart i yimsulṭa n Ouagunenune, i wakken ad d-lhin s taluft-agi n takerḍ-agi n lbusṭa. Ar tura, mazal ur d aɣ-d-wwiḍen ara waṭas n yisallen ɣef temsalt-agi, ama d acḥal n yidrimen i wwin neɣ acḥal yid-sen i d-usan yimakaren-agi neɣ n wansa-ten yimdanen-agi i d-yellan deffir n taluft-agi.
Ass n useɛlem ɣef tfellaḥt di Boujima
Ameẓlu (service) n tfellaḥt n usqamu aɣerfan aɣiwan (APC) n Boujima, s tallelt n tenmehla n tfellaḥt, heggan-d ddurt-agi iɛeddan yiwen wass n useɛlem d uwelleh ɣef wuguren n tfellaḥt akked tifrat n wuguren-agi. D timlilit ideg i d-wwin awal ddeqs n yimussnawen deg uḥric-agi n tfellaḥt, ladɣa tafellaḥt tadigant (local). Mmeslay-d s telqayt ɣef wuguren d yiɛewwiqen i d-ttmagaren yifellaḥen n tama-agi deg uxeddim-nsen. Am wakken i d-fkan tifrat i tuget n wuguren yettidir uḥric n unegmu d usefti deg tfellaḥt. Ɣer taggara n temlilit rran-d ɣef yisteqsiyen n yifellaḥen, i ifursen tagnit ula d nutni i wakken ad d-meslayen ɣef wayen ssuturen deg yimḍebbren-agi n tfellaḥt, yerna gren-d tiɣri i wakken ad ten-ɛiwnen yidisan-agi deg usali n tdamsa n tɣiwant-agi akked usefti n yilmeẓyen deg uḥric-agi n wakal.
Ghani Amazigh