Drus n yimdanen i yerzan ɣer tezrigt tis 2 n rreḥba n udlis

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 215 lecture(s)

Ass-nni n lexmis 18 deg waggur n yennayer 2018, i tebda s wudem unsib tezrigt tis snat n rreḥba n udlis, deg temkerḍit n tɣiwant n Tizi Rached. D timsikent s usenzi i d- yellan ɣef teɣzi n tlata wussan, imi tebda ass-nni n 18/01/2017, tekfa sendiḍelli n ssebt 20/01/2018. D rreḥba n udlis deg tezrigt-is tis snat, ideg ttekkint kra n tezrigin i yexdmen timsikiyin n yidlisen-nsent, ad d-nebder gar-asent: Arts Plume, La pensée (…). Am wakken daɣen i d-llan wazal n 10 yimura, i ixdmen azenzi s ubuddu n yidlisen-nsen, gar-asen: Ahcène Mariche, Idir Bellali, Mohand Nait Abellah, Farida Sahoui…atg. Leqdic-agi adelsan, thegga-t-id tddukkla tadelsant “Tamussni” n taddart n Icheraiouen, d tagnit i wakken ad mlilien yimeɣriyen akked yimura. D tagnit daɣen n tmussni akked ulamad d ubeddel n tikta gar yimdanen. Dɣa aselway n tiddukkla-agi, Mass Amazigh Laissaoui imeslay-d i uɣmis n “La Dépêche de Kabylie”, ɣef temsalat-agi, dɣa yenna-d: “ Nga tazrigt tis snat n rreḥba-agi n udlis, neɛreḍ ad naweḍ s iswi-nneɣ, maca imdanen n Tizi Rached ur d-cqin ara deg udlis. D tamsalt iɣef nessḥasef aṭas, am tezrigt n yilindi am tin n useggas-as, ulac d acu i ibeddlen”.

Adaoun Abdelghani.