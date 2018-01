Ẓara d Dadda Yennayer

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 139 lecture(s)

Aḥric wis 2 Taggara

Tafat, ḥala ayen ara twaliḍ ɣer ṭṭiqan n yixxamen. Deg uxxam n Ẓara daγen, tessaγ yemma-s taftilt. Taftilt, tettakk-d tafat. Tafat, tuγ akk deg uxxam. Am uεeqqa n yired yeččuṛen axxam. Ẓara dayen tellez. Mecṭuḥet maca tellez. Ticki ulac, ulac. Ticki ulac amek neγ yella wamek, maca ad tt-yewwet waḍu, ad taḍen, ihi yif-itt ad tellez. Dγa tellez. Tṛuḥ ad teṭṭes. Kra akka, tekkr-d. Tṛuḥ ɣer ṭṭaq, teqqim din teṭṭalay ɣer berra. Tmuql-d ɣer deffir, tufa-d yemma-s, teṭṭes yakan, neγ terra kan iman-is teṭṭes, teqfel allen-is. Ẓara, tettmuqul kan si ṭṭaq ɣer tmazirt. Ulac d acu i d-tẓerr deg tebḥirt, maca Ẓara, teṭṭalay am wakken tẓẓer. Wissen ahat Ẓara, tẓerr ayen ur nẓerr. Ahat γef wayen i as-qqaren Ẓara.Tettmuqul, tettmuqul, dγa tettmeslay am wakken iman-is: ‘’A Dadda Yennayer, ttxilek, nekk d taṭuṭaḥt, d tacawrart, ḥemmelγ urar deg berra. A dadda yennayer ttxilek, bγiγ ad urareγ, bγiγ ad azzleγ…” Dγa tuγal ɣer wusu-s, tesres taqerruyt-is γef tsumta iεemmṛen s umeččim, tγumm iman-is s weεdil n taḍuṭ, tḥennc-d ɣer tama-s taεelğett-is, teṭṭes. A ziγ Dadda Yennayer imir-nni ur yeṭṭis ara. Yesla-as-d i Ẓara d acu i as-d-tenna. Yennuγna γef yiman-is. Yenna: “Nekk yesnuγnayen imecṭaḥ, ur lliγ d win yuklalen asgunfu”. Ihi kra yekka yiḍ, ur yeṭṭis ara. Ixaq, ixaq mači d kra. Yewwet asigna-nni γef yella akken yeṭṭes, yessefs-it, yerra-t d adfel. Adfel, yeγli-d d ameččim. Ur yeqniε ara. Yerna asigna-nniḍen, yerna wayeḍ, yerna wayeḍ, almi tɣym akk tmurt ddaw tecḍadt n udfel. Azekka-nni, yekker-d Mass Iṭij. Ibat deg wayen yettwali. Anda yella akk usigna-nni amcum? Ihi ulac anda ara yerr lfeṛḥ. Dγa yessuffγ-d akk ccbaḥa-s, yessaγ yis-s kra i d-yersen ddaw tiṭ-is. Dγa s akken, iṭij ur yerγi ara, γas tafat-is treqq, tettreqriq. Adfel, ur yefsi ara, yuγal am wakken yeẓḍa s uεeqquc iṛeqqen deg i d-tteffγen yifṭeṭiwjen i yerran agama am targit. D yemma-s n Ẓara i d-yekkren d tamezwarut. Teldi ṭṭaq, teẓra ayen teẓra, teḍsa ayen teḍsa, teγra i Ẓara s tγawla: “A Ẓara, kker ad teẓreḍ!”. Ẓara, teqεed-d iman-is, tekker. Tuẓa-d ɣer ṭṭaq, teṭṭal ɣer tmazirt, tufa-tt tdel abernus amellal, teḍsa, tuẓẓaf seg lferḥ. Tečča tiremt s cṭṭara, telsa tabernust-is, tarkasin-is, tesbur taqelmunt-is, teffeγ ɣer tmazirt. Taḥnacadt, askuru, aglilez deg udfel, tga-d yiwen umγar s udfel, tessels-as tacacit-nni n jeddi-s, tga-as taẓrudyat d aγenğur-is, sin yiεeqqayen n uzemmur d allen-is, tewwi-d taḍuṭ taberkant tga-as icelγumen, terra-as taεekkazt deg ufus-is. Imi i t-tessuli, tuẓa ɣer γur-s, tessuden-it deg unyir, yeččur-d imi-s d adfel, tenna-as: ‘’tanemmirt a Dadda Yennayer. Dda Yennayer deg yigenni, yecmumeḥ, yuγal d azeggaγ, si lferḥ yeγli-as-d imeṭṭi, imi i d-yewweḍ ɣer tqaεet, yuγal d taεeqquct, teddem-itt-id Ẓara, tesni-as anẓaḍ n taγadt, tga-tt d tamenguct. Tamacahut-iw, iγẓer iγẓer, nniγ-tt-id i umecṭuḥ ad yeẓwer; uccen, wwteγ-t s tewdect, ṛẓiγ-t, yewwett-iyi-d s teḥbult, ččiγ-tt.

Tettwakkes-d seg Imyura.net