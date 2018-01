Tudert d yimuhal n Slimane Azem

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 149 lecture(s)

Ilul ass n 19 cutember n useggas 1918 deg taddart n Agni Gueghrane, deg lɛerc Ath Sedka, deg temnaḍ n Ouadhias yetabaɛen ɣer lwilaya n Tizi Uzzu. Yekker-d deg twacult taẓawalit, baba-s d afellaḥ am yifellaḥen akk n lweqt-nni. Yekcem ɣer uɣerbaz, maca ur yeḥric ara mliḥ dɣa yettaxer-d. Si temẓi-is i iḥemmel ad iɣer timucuha n umaru afransis Jean de La Fontaine, si zik-is i icennu i yiman-is ulamma deg tallit-nni d lɛib win yettɣenin. Asmi yesɛa 11 n yiseggasen di leɛmer-is, iruḥ ɣer Lezzayer tamaneɣt, yexdem dinna ɣer yiwen n urumi, deg tama n Staoueli. Syin akin asmi yesɛa 19 n yiseggasen, yunag ɣer tmurt n Fransa, iruḥ ɣer temdint n Logway, yexdem dinna deg yiwen n lluzin. Deg useggas n 1937, sawlen-as-d yiserdasen n Fransa, i wakken ad ittekki deg ṭṭrad “Issoudun”. Ma deg useggas n 1940, yeffeɣ-d seg lɛesker n tmurt n Fransa, dɣa yeǧǧa tamdint n Logway, iruḥ ɣer Paris tamaneɣt n Fransa, dinna yexdem deg umiṭru daxel n uderbuz ( am wakken i t-yecna deg yiwet gar tezlatin-is). Sin n yiseggasen kan mbeɛd, yewwi-t lɛesker n tmurt n lalman ɣer temdint n Rhénanie, deg tama n umalu n tmurt-a, yeqqim din alammi d asmi tewwi Fransa timunent-is deg useggas n 1945. Ussan n tegrawla, imawlan-is ur ten-yeḥǧib ara lḥal n wamek tteddun lecɣal n tmurt, ladɣa adabu amaynut n 1962, ula netta daɣen yeggumma ad yessusem ɣef wayen yettwali, dɣa deffir kan n timunent n tmurt n Lezzayer deg useggas n 1962, imḍebbren n tmurt, bɣan ad t-nɣen. Maca netta yuɣal yunag tikkelt-nniḍen ɣer tmurt n Fransa, yuɣal yuɣ dinna lqahwa, icennu deg-s i yimnigen iqbayliyen, dɣa iɛjeb-iten lḥal mliḥ. Seg useggas n 1967 armi d aseggas n 1988, ur d-ɛeddant ara tezlatin-is deg rradyu n teqbaylit. Yecna azal n 92 n tezlatin, gar teqbaylit, taɛrabt n Lezzayer yettwasnen s yisem n “dderǧa” akked tefransist. Yecna akked tcennayt Nouara, Chikh Noureddine akked Mohammed Hilmi...atg.Yemmut ass n 28 yennayer 1983 di temdint n Moissac deg tmurt n Fransa, daɣa yettwamḍel dinna. Ma nsuk tiṭ ɣer ccna-s, ad naf belli Sliman d anagi n tallit-is, d ayen i d-ibanen deg tezlatin-is, a Muḥ a Muḥ, ixdem-itt ɣer uɣrib. Ɣef temẓi yenna: Temẓi-w truḥ d akerfi, asmi yexdem deg umiṭru, yecna tizlit “Deg umiṭru daxel uderbuz”. Ma ɣef yimnekecamen n tmurt n tmazɣa, yenna “Ffeɣ ay ajrad tamurt-iw”. Am wakken daɣen ara d-naf later n tmucuha n Jean de L Fontaine, imi yesseqdac aṭas iɣersiwen deg tmedyazt-is, amedya taqsiḍt-nni n lfil.

Adaoun Abdelghani