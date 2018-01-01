Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 120 lecture(s)
Asefru
Yennayer
D lferḥ yusa-d yennayer,
Ad t-nqabel s wurar,
Ass-an d abeddel n yimensi.
Leɛawayed-nneɣ ara d-nebder,
Ččurent akk d sser,
Tidak i d-yeǧǧa Masi.
Ad neffeɣ, ad d-nawi isufar,
Ɣer teccuyt, ad ten-nger,
Seksu d uyaziḍ-nni.
Ccac akk, ad d-yeffeɣ s annar,
Lefwaḍi d sser,
Ad d-tban tmaziɣt-nni.
Aksum-nni aquran neffer,
Ass-agi, ad yugar,
Fell-aɣ amzun d tilelli.
Nesɛa d acu ara d-nebder,
Amaziɣ si zik yekker,
Deg lasel-is i yettnadi.
Si Belkacem Toudji