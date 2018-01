Tlul-d Tdukkla Meɛtub Lwennas

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 164 lecture(s)

Tberreḥ-d massa Nadiya Meɛtub, ussan-a imenza n yennayer s usnulfu n yiwet n tddukkla Meɛtub Lwennas Takatut d Usiweḍ. « Deg beddu-a n useggas amaziɣ, s tedfi ara d-berrḥeɣ s usnulfu n Tddukkla Meɛtub Lwennas Takatut d Usiweḍ. Nessaram ad nekki deg usiweḍ n tẓuri n Meɛtub Lwennas, ad neqdec akked kra n wid yenwan akken ad nesbedd asenfar d imekdi i waktay n wid akk igan amezruy n tmurt n yiqbayliyen d Tmazɣa, ad idirent tektiwin-nsent tisellakin ». I d-tenna Massa Meɛtub i tɣamsa. Ugar n uzuzzer d useḥbiber ɣef wayen i d-yeǧǧa Meɛtub Lwennas d taẓuri, ad tesseḥbiber tdukkla-a ula ɣef tkatut n kra n wudmawen n tẓuri d tsekla, tazayrit neɣ tazwawt. Dɣa terna-d deg wulɣu Massa Nadiya Meɛtub: « Asmi yeḍra ubaxix dayen, ḥaca nezmer ‘’ad nesnagi’’, ad neg amek ad neḥrez takatut taḥeqqanit n yimussnawen-nneɣ imeqqranen, am Mulud At Mɛemmer, Kateb Yasin d umeɛzuz-nneɣ Meɛtub Lwennas. Ad nerret azal i wayen i d-yewwi uɣref-nneɣ i talsa, ad nerret tajmilt i wid akk yennuɣen, yettnaɣen daɣ s tebɣest, i wakken ad d-snesren iman-nsen seg yizagluyen isɣananen, inmettiyen, isertanen d yidelsanen ». Seld ihi Tasbeddit Meɛtub Lwennas i d-tesnulfa uletma-s n uɣewwaɣ deg useggas n 1998, ha-t-an d nnuba n taǧǧalt-is i d-yeslalen tidukkla akken ad tekki ula d nettat s wayen iwumi tezmer deg useḥbiber ɣef tkatut n unaẓur-a, i yettwanɣan s leɣḍer ass n 25 yunyu 1998 meqrub axxam-is deg At Dwala.

M. K.