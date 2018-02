Tamacahut n Geṭṭuc

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 182 lecture(s)

Aḥric 1

Yella yiwen urgaz, yezdeγ netta d 7 n warraw-is berra i taddart. Yiwen wass deg wussan, yekcem γer taddart. Mi yewweḍ γer yixf-is, yesla i tteryel tetett At taddart yiwen, yiwen. Dɣa, yebren urgaz s tazla γer warraw-is, yenna-asen: "A tarwa, ha-tt-an tteryel, la tetett at taddart yiwen yiwen. Ha-tt-an ad tessenger taddart. Ahat tezmer ad d-tuγal γur-neγ. Kkert fell-awen ad nerwel". Ihi, kkren rewlen. Teddun ur ẓrin anida. Ddan ddan, dγa yeεya yiwen deg-sen. D ameqran deg warraw-is. Dγa yenna-as i baba-s: "A baba nekkini εyiγ, ur zmir ara ad kemmleγ tikli". Syin, yebna-as babas taxxamt s udγaγ, yeğğa-t din. Netta d 6 warraw-is, kemmlen tikli. Ddan, ddan, yeεya yiwen-nniḍen, dγa yebna-as baba-s taxxamt s udγaγ, yeğğa-t din, daɣen. Akken armi εyan akk. Aneggaru i yeεyan d mmi-s ameẓzyan deg-sen. Netta semman-as Geṭṭuc acku d ameẓyan nezzeh. D amεuc, d abexxuc kan. Ma tiḥerci, yiwen ur as-yezmir. Yenṭeq Geṭṭtuc ɣer baba-s, yenna-as: "Ula d nekk εyiγ tura a baba’’. Yerra-as-d baba-s: "Ihi ha-t-an ad ak-bnuɣ ula d kečč taxxamt s udγaγ, ad teffreḍ deg-s, akka ma tewweḍ-d γur-k tteryel, ur tzemmer ara ad ak-tečč". Yenna Geṭṭuc i baba-s: "Nekkini a baba, yessefk ad i yi-tebnuḍ taxxamt s wuzzal". Ihi, yekker baba-s, yebna-as taxxamt s wuzzal, yesbedd-as tawwurt n wuzzal. Yeqqim Geṭṭuc deg-s, ma d baba-s ikemmel abrid-is. Wissen anida ara yaweḍ. Tteryel mi tfuk at taddart-nni s tuččit, dγa teṭṭef abrid i yeṭṭef wergaz-nni d warraw-is. Deg webrid-nni tufa 6 texxamin bnant s wedγaγ, sεant tibbura n wesγar. Dγa terẓa tibbura-nni, tekcem γer texxamin-nni, tečča merra ayatmas n Geṭṭuc. Mi d-tewweḍ tteryel γer texxamt n Geṭṭuc, tufa-tt tebna s wuzzal. Ihi ur tezmir ara ad tt-terẓ. Ihi tebγa tteryel ad as-tzerreg i Geṭṭuc, ad d-yeffeγ seg texxamt-is i wakken ad tečč. Dγa tessawel-as: "Geṭṭuc, wa Geṭṭuc, ffeγ-d, ad tedduḍ yid-i, ad nruḥ ad d-nagem". Yerra-as-d Geṭṭuc: "Nekkini sεiγ aman, ur d-ttagmeγ ara"… Tettkemmil

Akli Azwaw