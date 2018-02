Fière Kabylie n Djamel Arezki

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 129 lecture(s)

Fière Kabylie d ammud n tmucuha, tinefusin akked Yemma-s n ddunit i d-yessufeɣ Djamel Arezki ɣer tezrigin Tafat deg useggas 2017. D adlis i yura s snat n tutlayin : tamaziɣt, tafrensist, anda ara naf tlata n yiḥricen, amezwaru d Timucuha n leqbayel am Ɛli bu tlufa, Adrar aberkan, Tamacahut n yimekreḍ, Bejliman agujil, Maḥduk d Mahbul, Mm tuɛwijt n tqejjirin akked Tmacahut n Ɛli akked yemma-s taɣeddart. Ma deg uḥric wis sin, yura Djamel Arezki Tinfusin d tedyanin n yiɣersiwen, am Ddunit tetteddu d win ibedden ulamma baba-s d aɣyul, neɣ Uccen, izem d yilef, Ttif tilleli d laẓ wala tawant d tuqqna…atg. Aḥric aneggaru, Yemma-s n ddunit, yella deg-s Unẓar, Areṭṭal n taɣadt, Taɛkemt n umdan, Tala n waggazen, Wa ibennu, wa yetthuddu, syin d asteqsi ‘’I wacuɣer Leqbayel xeddmen azemmur ?’’ iɣef i d-yerra umara. Ɣef wakken i d-yenna umaru, yesqucceḍ-d ayen akka i d-yura srid seg yiɣbula, meḥsub seg yimi n yemma-s, daymi ula d taɣuri n udlis tusa-d fessuset u tjebbed ad tkemmleḍ tamacahut neɣ tanefust alamma tsellek. Zyada ɣef wanect-a, yessen umaru amek ara yesseqdec tignatin i yettilin deg tira n tmucuha d wamek ara yessiweḍ izen n uḍris i yimeɣriyen, ladɣa, imi yella netta, yakan, d amaswaḍ deg uḥric n usegmi aɣelnaw. Am wakken i yefka tagnit i wid ur nessin ara ad ɣren neɣ ad hedren taqbaylitt i wakken ad fehmen aḍris, imi i d-yura tasuqilt-is s tefrensist. Ilul Djamel Arezki ass 10 deg yennayer 1966 deg Tezmalt. Ha-t-an la yettheggi duktura-ines deg tesdawit Paris VIII. Yessufeɣ-d, yakan, Akal d wawal, am wakken i d-yessufeɣ Mohand Said Amlikech akked Yahia Bellil. Yettikki, diɣ, deg udlis De la pédagogie de projet et de l’enseignement de tamazight iɣef i d-yella deg lmendad Nasser Ait Ouali. Yerra-d ɣer tmaziɣt Ussan n uzemmur deg yidurar n leqbayel n Rachid Oulebsir.

Farida Elharani