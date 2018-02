Amḍiq wis 3 i Assia Maakni

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 190 lecture(s)

I tikelt tis kraḍ (3) i d-tḥella tnaddalt n jeux d'échec n Taggayt n s ddaw n 18 n yiseggassen, Assia Maakni cciɛa n udruz (bronze), deg Olympiade n les échecs n Émirats Arabes Unis, deg temdint n Shajah. Tella-d tedwilt-agi seg 26 yennayer ɣer 4 deg waggur n furar 2018. Assia, d yiwet n tlemẓit, yesɛan 17 n yiseggassen deg leɛmer-is, n taddart n At Zɛim i d-yezgan deg tɣiwant n Lemɛatqa. Tetturar deg Tddukkla tanaddalt n jeux d'échec n At Zɛim. Tefren addal-a seg wasmi tella deg uɣerbaz amenzu ɣer tama n waṭas n yilmezyen n temḍiqt-agi. Tettekka tnaddalt deg Olympiade n les échecs seld mi d-tḥella amḍiq wis kraḍ (03), deg talɣuɣa n Tefriqt n jeux d'échecs i d-yellan deg tmurt n Maser. Rnu ɣef waya, tella yakan d talɣuɣt n Lezzayer n jeux d'échec 2017 s ddaw n 18 n yiseggassen. Aṭas n tejmiliyin i yuɣalen i tnaddalt-agi seg waṭas n tamiwin, Ama seg yiɛeggalen n tddukla tanaddalt n jeux d'échec n At Zɛim, ama seg uneɣlaf n waddal d yilemeẓyen Elhadi Ould Ali, yerran tajmilt tameqqrant i terbaɛt taɣelnawt n jeux d'échec i d-iḥellan 19 n cciɛat gar-asent 6 n wuraɣ, 10 n cciɛat n uẓref d 3 n cciɛat n udruz (bronze), mebɛed tuɣalin n terbaɛt taɣelnawt seg Olympiade n les échecs n Shajah. Cciɛa i d-tḥella tnaddalt yesferḥen aṭas aṭas aselway d uslaɣmay n tddukla, dayen i d-iwekked uselway n tddukla Mass Ammar Maakni i as-yerran tajmilt meqqren. Rnu ɣef waya tajmilt i as-yuɣalen seg tesqamut n taddart n At Zɛim. Ferḥen s lǧiha-nsen yimezdaɣ n taddart d imezdaɣ n tɣiwant n Lemɛata s umata s tnaddalt-agi i d-iḥellan amḍiq wis kraḍ (3). Ɣas ma taggayt n waddal n jeux d'échec ur sgin ara ccan meqqren yimḍebbren n waddal, maca d tarbaɛt-agi i d-yettḥelin yal tikkel amur ameqqran n cciɛat.

Ali Zalouk