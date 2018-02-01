Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 128 lecture(s)
Tazmalt
Tameɣra n tallelt i lfayda n Salim
Ass n lǧemɛa-agi sdat-nneɣ 16 furar 2018, ad tili tmeɣra s temsetla ɣef lmendad n ugrud-agi Salim Ouares, deg tzeqqa n yisihren n Uxxam n yilmeẓyen n taddart n Tezmalt. D tameɣra n tallelt i d-yettwaheggan sɣur tiddukkla timettit-tadelsant akedd talsant “Liberté” s lemɛawna “Tanit imal” n yineḍruyen akked temsetla (solidarité), s lmendad daɣen n Samir Bouakline. Yetturaǧu deg tmeɣra-agi, ad cnun wazal n 8 n yicennayen-agi : Taleb Tahar, Si Lakhal, Arezki Menadi, Siham Hammadi, Moh Arif, Fawzi Bessaoud, Dalila Brahim, Malek Kezoui...atg. Anekcum ɣer tmeɣra-agi, ad d-yili s wazal n 300 DA kan, d azal uzmil (prix syomblique). Ad d-nesmekti belli, imsuddsen-agi xdmen leqdic-a i wakken ad d-jemɛen ayen iwumi zemren n yidrimen i wakken ad ten-fken i ugrud-agi Salim Ouares, i yenḍerren aṭas tineggura-agi.
A. A