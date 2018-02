Taɣuri n yisefra deg uxxam n yidles

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 157 lecture(s)

Am yal tikkelt, yettencad-d Ugraw n yimedyazen n lwilaya n Bgayet imedyazen i wakken ad xedmen taɣuri neɣ timenna n yisefra-nsen s ssut-nsen aḥlawen. Dɣa, inebgi n ddurt-agi, ad yili d amedyaz aqbayli mucaɛen deg unnar n tmedyazt akked tira, wagi d Mass Ahcène Mariche. Ad yili ttiɛad-agi ass n lexmis-agi sdat-nneɣ 15 furar 2018, deg tzeqqa tameẓyant n Uxxam n yidles n lwilaya n Bgayet, seg 14h00 n tmeddit d asawen. Ad ifares deg-s tagnit Mass Mariche, i wakken ad yemlil d wid i t-iḥemmlen neɣ wid iḥemmlen tamedyazt-is zeddigen aṭas, am wakken daɣen ad yeɛreḍ i wakken ad d-yawi ayen din n yisefra s yisental yemgaraden. Am wakken daɣen ara d-yili uskasi ɣef tmedyazt-is sɣur wid iran awal aẓidan. Ihi ilit akk di ttiɛad ass n lexmis.

Gh. Amazigh