Tirza n yinelmaden ɣer Yemma Guraya

Ass-nni n lǧemɛa iɛeddan, ihegga-d Ugraw n tsekla Tira Tura n At yani, s lemεawna n tɣiwant n Ibudraren, tirza i yinelmaden n uɣerbaz alemmas Ɛmara Racid n tɣiwant n Ibudraren ɣer Bgayet i wakken ad issinen Yemma Guraya. Inelmaden-agi d wid ittekin deg temsizzelt n tzabut i d-ihegga ugraw-nneɣ i lmend n yennayer 2968. Ihi, i lmend n leqdic-agi adelsan i ten-wwin ad ḥewṣen. Aya d asnemmer, daɣen d asebɣes i wakken ad kemmlen abrid i neǧǧren imezwura i wakken ad tidir tmeslayt. Di tazwara, nruḥ taṣebḥit newwi-d inelmaden ara yeddun. S yin neṭṭef abrid ɣer Bgayet. Arrac, yeɛǧeb-iten lḥal, ittban-d ɣef wudmawen-nesn, teddun ttneccraḥen. Akken tewweḍ d leḥdac, newweḍ ɣer Bgayet. Nerna azal n nnefṣ n tsaɛet, yemmuger-aɣ-d umekkan-agi i icebḥen nezzeh : Yemma Guraya. Si lebɛid, yettban-d amzun d tameṭṭut i yeẓẓlen. Mi nesteqsa acimi i as-ssawalen « Guraya », nnan-aɣ-d yekka-d seg sin wawalen : « gur » yekka-d seg « wayyur », ma d « Aya » d isem n yelli-s n yiwen ugellid n zman aqdim. S yin iddukel d yiwen wawal « Guraya». Amekkan-agi, yella uqbel ad d-kecmen Yiṛumyen. Maca, mi d-wwḍen, sɛedlent, beddlen kra deg-s. Armi ffɣen i d-yuɣal ɣer Leqbayel d izayriyen s umata. Yuɣal yettwassen, rezzun-d ɣer-s yimerriyen, yuɣal d aḥric seg umezruy-nneɣ. Mi nuli ɣer tiɣilt-agi, newweḍ ɣer tqacuct, nufa later aqdim. Syin, tettban-d akk temdint n Bgayet. Yerna seg yiwet n tama, qublen-d idurar n Lbabur, ma si tama-nniḍen d lebḥer agrakal. D cbaḥa-agi meṛṛa i yesdukkel umekkan-agi i d-yekkan 660 n lmitrat nnig lebḥer. Am wakken d lǧennet i d-tettban tmurt si tqacuct. Ɣer taggara, tɛedda tirza-agi akken iwata, aṭas n cbḥa i d-wwin yinelmaden deg wallaɣen d wallen-nsen imi d tikelt tamenzut zran Yemma Guraya. Ssarameɣ ad d-yaf yal yiwen cwiṭ si lweqt-is akken ad yerzu, ad yissin amekkan-agi I igerrzen mačči d izli.

Boughareb Dihia