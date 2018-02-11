Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 152 lecture(s)
Amulli wis sin ɣef usenseb-is deg tmendawt
Tamaziɣt, gar yisuḍaf akked unnar
Sin n yiseggasen ɛeddan segmi i tuɣal tmaziɣt d tutlayt tunṣibt di tmurt n Lezzayer.
I lmend n wya, thegga-d Tenmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu yiwen n wahil akken ad tesfugel amulli win sin n usenṣeb n tmaziɣt, ahil i d-yellan deg temkarḍit n tɣuri n temdint n Tizi Uzzu, ass n 6 akked 7 deg furar, anda i d-llant temsikniyin n yidlisen n tmaziɣt n waṭas n yixxamen n usezreg akked yimyura, gar-asen Brahim Ben taleb. Syin, yella-d yiwen n usarag sɣur Mass Saɛid Cemmax (d aselmad n tmaziɣt di tesdawit , d amyaru ), Mass Ḥelwan Ḥassan (D aselmad n trumit di tesdawit , d amyaru ) akked Mass Bilek Ḥamid, anda i d-mmeslyen ɣef tutlayt n tmaziɣt. Aṭas n wid i yellan deg usarag : iselmaden n tmaziɣt, inelmaden n tesnawit, aselwan n tdukkla Numidia n Wehran Said Zalouch, Asqamu unnig n timuzɣa. Yebda usarag s wawal n tnemhalt n yidles Massa Nabila Goumeziane i d-yennan d akkan tamurt n Lezzayer ‘’tesɛa amxalef n tentaliyin, anect-a d ayen yelhan’’ , syin tberreḥ-d d akken ad yili leqdic ass n 21 di furar i lmend n wass agraɣlan n tutlayt n tyemmat. Si tama-s, yenna-d Mass Ḥelwan : “Ma yella temmeslayeḍ tameslayt n walbaɛd dagi tefkiḍ-as azal, ma yella temmeslayeḍ tameslayt-ik d kečč i tt-ismuɣren, axater ur tezmireḍ ara ad timɣureḍ kan s wayla n medden ”. Ikemmel yerna-d : “win iḥerzen ayla n lejdud yelha, meɛna win i t-yesnernayen yif-it. Tamaziɣt, yis-s ara timɣureḍ, ma yella tettewteḍ yis-s ara tettewteḍ. Ihi, ilaq ad tuɣal d aɛekkaz deg ufus-ik mačči d aɛekkaz deg uɛrur-ik “. S iwellihen-a i d-yessuzer i yinelmaden i yellan di tzeqqa i d-yekfa-d awal-is deg usarag. Ma d Mass Cemmax, yenna-d : “ Tamaziɣt, tesɛa aṭas n tantaliyin, tura ayen i d-yeqqimen, ilaq ad nessiweḍ, ad nesɛu titiknulujiyin timaynutin, ur ilaq ara ad neḥqar tutlayt-nneɣ “ . Yekfa usarag s yisteqsiyen n wid iḥeḍren . Ma yella deg wass wis sin, yella-d daɣen usarag akked Mass Dourari Abderrezak d Mass Boujemɛa Aziri . Sin n yiseggasen seg wasmi i tettwanṣeb tmaziɣt, sin yiseggasen segmi ttmeslayen deg usqamu aɣerfan ɣef uṣenṣeb-a, meɛna ayadra ass n wass-a, tella tmaziɣt deg unnar ? Ayadra tamaziɣt yettwakkes-as uẓayer-nni s lxetyar deg uselmed ? Xas ulamma taneɣlaft n uselmed, teqqar-d ussan-agi kan d akken tamaziɣt tettwaselmed deg waṭas n lwilayat, asteqsi ad yeqqim deg unnar.
S.Yamani