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Tizi Uzzu
Tameɣra n temsetla i lfayada n Kahina
Ulamma nuɣen tannumi yimḍebbren n Uxxam n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, xeddmen timeɣriwin n temsetliwin (solidarité) deg taggara n ddurt, ya d lǧemɛa neɣ ssebt, maca, tikkelt-agi, fernen ass n larebɛa 14 deg waggur n furar, imi azemz-agi, yemtawa akked tmeɣra n tayri neɣ n wid yemḥemmalen neɣ ayen iwumi qqaren s tefransist “Saint Valentin”. Seldazekka n larebɛa, ad tili tmeɣra n temsetla i lfayda n tlemẓit-agi Kahina, yudef waṭṭan acḥal-aya. D tameɣra ara d-yilin deg tzeqqa tameqqrant n uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri, ɣef 14h00 n tmeddit, ma d asenzi n tewriqin n unekcum ad yili ɣef 09h00 n ssbeḥ alamma d 12h00 n uzal. D tameɣra i d-thegga tiddukkla tadelsant Tadukli akked tesqamut n taddart n Ait Ouabane, s lemɛawna n Tenmehla n yidles n Tizi Uzzu, Axxam n yidles Lmulud At Mɛemmer akked Samir Bouakline, yettwassnen s tallelt deg lwilaya n Tizi Uzzu. Yetturaǧu ad ɣennin deg tmeɣra-agi wazal n 10 n yifennanen gar-asen: Rezki Ouali, Hacène Ahres, Boualem Boukacem, Naima Remdani, Tarik Nait Kaci, Siham Hammadi, Taleb Tahar, Si Lakhal... atg. Anekcum ɣer tmeɣra-agi ad d-yili s wazal n 300 DA kan, d azal uzmil (prix syomblique). Ad d-nesmekti belli, tiddukkla-agi, texdem leqdic-agi i wakken ad tejmaɛ ayen iwumi tezmer i wakken ad tent-tefk i tlemẓit-agi n Ait Ouabane, i yellan deg wussan-agi deg tmurt n Fransa, i wakken ad tdawi aṭṭan-is n wadif.
A. A