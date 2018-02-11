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DRBT 1 JSK 0 - Lexsara-nniḍen i terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel
«Tissirt mi ara tent-taɣ deg rryac, ula i as-d-gen yiɣuraf»
I tikkelt-nniḍen, texser terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK sdat n terbaɛt DRB Tadjnanet s ugemmuḍ yiwen ɣer ulac, ass-nni n lǧemɛa.
Tugi ad taf iman-is terbaɛt-agi n JSK. Seg 10 tuber ar tura, werǧin terbiḥ deg unnar-is, deg unnar n umenzu n unbir n Tizi Uzzu. Ma tedda-tt akka, ha-tt-an ad truḥ srid ɣer uḥric wis sin imi gar trebbuyaɛ tineggura i d-tezga akka tura, ala snat i teǧǧa. Mebɛed lexsara-agi-ines akked DRB Tadjnanet, aṭas n yimferǧen, diɣ, i yeṭṭalaben rwaḥ n usleɣmay Noureddine Saâdi. Llan wiyaḍ-nniḍen, zwaren i lkar n yimyuraren mi d-uɣalen deg Tadjnanet, ḥebsen-ten u reggmen-ten. Acu kan akken qqaren ‘’Tissirt mi ara tent-taɣ deg rryac, ula i as-d-xedmen yiɣuraf’’. Ihi, yeṭṭaxer uselɣmay neɣ uselway n JSK, ssumma yiwet. ‘’Tarbaɛt ur nezmir ad terbeḥ tirebbuyaɛ tineggura am Blida, Biskra, Tadjnanet…atg i yellan d tineggura, amek tebɣam ad terbeḥ timliliyin akked El Harrach, USMA, CSC ? i yettwali yiwen yimfereǧǧ. Amur ameqqran n wid yetabaɛen JSK, walan d akken ugur n terbaɛt-agi n yilmeẓyen n leqbayel d aswir n yimyuraren. ‘’Ur sɛin ara aswir iwaten i wakken ad uraren deg D1. Amur ameqqran deg-sen, ur sɛin ara amekkan-nsen deg terbaɛt n JSK. Ad d-tekkseḍ sin neɣ tlata, daya’’ i d-yenna Amar, yiwen yetabaɛen tarbaɛt-agi n JSK. Ɣef lecɣal-agi n yimyuraren, dɣa, aṭas i yesḍelmen aselway aqdim, Hannachi, imi ɣef wakken ttwalin d netta i d-yewwin imyuraren-agi. ‘’Yerra JSK d lluzin, yettaɣ, yeznuzu, kan akka. Llan yimyuraren, ur ssinen ara amek ara ḥebsen ula ddabex’’, ikemmel yenna-d Amar. Werǧin tewwiḍ terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel ɣer uswir ama wagi, deg umecwar-is. Ula d asleɣmay Noureddine Saâdi la as-yeqqar ‘’D acu yellan deg-s ma teɣli JSK. Ɣlint akk terbbuyaɛ, ala nettat’’. Awalen-agi, ssarfan mliḥ imferǧen. Iɣaḍ-iten lḥal aṭas. Llan wid yettwalin, daɣen, d akken imyuraren n JSK, ur leɛben ara s leḥrara, neɣ s nnif. ‘’Ur tturaren ara s trrugza am wid n zik. Ur d-cliɛen ara deg terbaɛt n JSK, efk-asen kan tadrimt. Yiwet n tikkelt i d-yewwi umyurar iswi, yuẓẓul deg unnar. Taẓalit deg lǧameɛ, deg unnar d iswiyen. Mačči s ncallah ara rebḥen’’ i d-yessegra s zzɛef yiwen gar yimferǧen. Mazal 10 temliliyin, syin ad d-iban umḍiq ara teṭṭef terbaɛt-agi n JSK. ‘’Ad teɛqel Faḍma argaz-is’’.
Hocine Moula