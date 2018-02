Tefka afus n tallelt i tesmaččiwin n yiɣerbazen imenza n taddart

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 274 lecture(s)

Aɣbel n lexsas n tedrimt i uselḥu n tesmaččiwin n yiɣerbazen imenza, mazal ar ass-a yeɛgeb aṭas deg-sent deg tɣiwant n Lemɛatqa, dayen i d-yessekkren lɣiḍ ameqqran n yimawlan n yinelmaden, dayen iɛewqen, diɣ, inemhalen n usegmi, rnu ɣef waya, yeɛgeb tasertit n uselḥu n Isquma iɣerfanen n tɣiwanin. Sdat n teswiɛt-agi i iweɛren nezzeh, iɛeggalen n Tesqamut n taddart n At Zɛim, s tallelt n yimezdaɣ n taddart, d yimezdaɣ n tɣiwant n Lemɛatqa, heggan-d yiwet n temsatla, anda i d-jemɛen tadrimt akked yisufar n wučči i lfayda n snat n tesmaččiwin n yiɣerbazen imenza n taddart ; wigi d aɣerbaz amenzu n At Zɛim I akked uɣerbaz amenzu At Zɛim II. Tella-d temsetla-agi deg ddurt iɛeddan deg tɣiwant n Lemɛatqa, seld mi d ssutren yinemhalen n usegmi n yiɣerbazen-agi imenza, tallelt deg tesqamut n taddart, dayen i d-yellan seld yir liḥala ideg llant tesmaččiwin, d lexsas deg wučči ttmudun i yinelmaden. Tella-d tegnit-agi seld lexsas n tedrim i d-yettunefken seg Tneɣlaft n usegmi s wazal n 30 DA i unelmad, d tallelt n Usqamu aɣerfan n tɣiwant s wazal n 40 DA i unelmad, maca aya, drus maḍi, dɣa ad naf tuget n tesmaččiwin ḥebsent. Ayen i d-ixelqen aɣbel-agi, d leblan dmen yiɛeggalen n udabbu n tmurt n Lezzayer i ibeddlen anagraw n uselḥu n tesmaččiwin n yiɣerbazen imenza seg Tenmehla n usegmi ɣer Yisquma iɣerfanen n tɣiwanin, dayen i d-yeglan s waṭas n uɛeggeb deg uselḥu, ladɣa seld n usenqes n tedrimt yettunefken i uselḥu n lecɣal n tɣiwanin s wazal n 60% n tedrimt.

Ali Zalouk