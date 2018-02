Tebda ass-nni n ssebt yezrin

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 211 lecture(s)

Ass-nni n ssebt, 24 deg furar 2018, ɣef 15h00 n tmeddit i tebda s wudem unṣib tezrigt tis 16 n tfaska tadelsant taɣelnawt n usaru amaziɣ deg uxxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine n temdint n Tizi Uzzu.

Ulamma nuɣen tanummi yimsuddsen n tfaska-a, theggin-tt-id yal taggara n waggur n duǧember n yal aseggas, maca aseggas-agi, ǧǧan-tt alammi d taggara n waggur-agi n furar ideg nella, s wakka nezmer ad-nini belli zeglen yiwen n useggas. Acu kan, mačči d lebɣi-nsen imi walan drus maḍi i isersen zzmam n uttekki deg waggur n tuber, dɣa sɣezfen-asen ttiɛad alammi d 31 deg waggur n duǧember 2017.

17 n yisura i yellan deg tfaska

Deg tazwara, ṭṭfen-d yimsuddsen n tfaska-agi 43 n yisura s leṣnaf yemxalafen, mebeɛd tefren-d tesqamut n uktazal 17 n yisura kan ara yemḥezwaren ɣef tzemmurt n wureɣ i useggas n 2018. Tella-d tulya tunṣibt n tfaska-agi deg Uxxam n umezgun amniḍan, sɣur uneɣlaf n yidles Mass Azeddine Mihoubi, lwali n Tizi Uzzu Mass Mohamed Bouderbali akked tnemhalt n yidles Massa Goumeziane Nabila d waṭas n yinaẓuren-nniḍen. Yella-d wawal s telqey sɣur imsuddes n tfaska-agi, yecban Mass Mahiout akked tnemhalt n yidles n Tizi Uzzu ɣef tezrigt n useggas-agi i d as-yuɣalen d tajmilt i Mulud Mɛemmri. Syin akin, yella-d usenɛet n usaru-nni “Ɛuhdeɣ-kem” yewwin tazemmurt n wureɣ n tezrigt iɛeddan. Tafaska-agi, d leqdic-agi adelsan, ad yeddu ɣef teɣzi n 5 n wussan, imi yebda s wudem unsib ass n sed iεeddan 24 deg waggur n furar 2018, ad yekfu ass n 28 deg waggur-a ideg nella. Ad ilint deg-s ddeqs n temsikniyin, ama ɣef tudert d yimuhal n umaru Mulud Mɛemmeri ama ɣef usaru d ssinima tamaziɣt s umata. Am wakken daɣen ara d-ilin tlata n yisikwan-agi (ateliers) ɣef teɣzi n ddurt, amezwaru d “Master Class” iɣef ara yili ɣef lendad-is Mass Chérif Aggoune, ma d wis sin d “asikew n tsegbart” iɣef ara yili Mass Aziz Boukrouni ɣef lmendad-is, ma d aneggaru d “asikew n useḥfeḍ n ssinima i yilmeẓyen” ad d-yili s lmendad n Mass Hakim Abdelfattah.Tazrigt-agi tis 16 n useggas-agi, gan-tt d tajmilt i unaẓur ameqqran d umussnaw n tmaziɣt Mulud Mɛemmri, i yettuneḥsaben d azamul n tmussni d yidles amaziɣ s umata. Annect-agi, ad ikemmel deg wahil n tesmiḍent-is, i yebdan deg useggas iɛeddan. Ma ɣef yiswiyen n tezrigt-agi tis 16, yenna-d Mass Mahiout Farid imsuddes n tfaska-a akked Massa Goumeziane Nabila d tanemhalt n yidles, deg usarag i d-fkan ass-nni letnayen 19 furar 2018 deg uxxam n yidles, d asali n uswir n ssinima tamaziɣt akked usebɣes n yilmeẓyen i iqedcen deg unnar-agi. Deg tezrigt n useggas-agi, ad tili temsizzelt gar 17 n yisura n tmaziɣt, gar-asen sebɛa-agi n yisura wezzilen: Lunǧa, Tayri deffir lḥif, Tazeǧǧigt n leḥlal, Tagzemt tamenzut, Lexṣas, Taɛekkumt n tudert. Llan daɣen tlata-a n yisura ɣezzifen: Anekkar n lxir, Amendil, Tudert. Am wakken daɣen i llan sebɛa-nniḍen s tewsit n ufetray (documentaire).

Ad ilin yisura n umsizwer deg Uxxam n yidles

Timsizwert n yisura aseggas-agi, yettili-d kan deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri. Ma d asenɛet n yisura yettekkin deg-s, yettili-d akka : iḍelli n lḥed 25 furar 2018, i d-yellan d ass amezwaru n temsiszwert, mḥezwaren 5 n yisura-agi yemxalafen. Ɣef 10h00 n ssbeḥ, sneɛten-d sin-agi n yisura n tumliwin : « Taqbaylit ; amezruy d tmiṭulujit tamaziɣt » n umsuffeɣ Ali Hadjaz, wis sin d « Iẓuran n yizelwan (amezruy n tezlatin timẓabiyin) » n umsuffeɣ Hammu Oudjana. Ma deg tmeddit n wass, seknen-d tlata-nniḍen. Ɣef 14h00 n tmeddit d sin-agi n yisura wezzilen : amezwaru d « Lunǧa » n umsuffeɣ Omar Belkacemi, ma d wis sin d « Tayri deffir lḥif » n umsuffeɣ Tilelli Salhi. Aneggaru, yella-d asaru meqqren, iɛedda-d ɣef 15h30 n tmeddit s uzwel-a « Anekkar n lxir » n umsuffeɣ Achour Amazith. Ma d ass-agi n letnayen, 26 furar 2018, ara yillin d ass wiss sin n temsiszwert, ideg ara mḥezwaren 6 n yisura-agi yemxalafen. Ɣef 10h00 n ssbeḥ, sneɛten-d tlata-agi n yisura n tumliwin : « Iẓuran n yigraren » n umsuffeɣ Oussama Rai, wis sin d « Tamnaḍt n Leqbayel ; «(Asikel deg ugama) » n umsuffeɣ Mohamed Fali, ma d wis kraḍ d asaru-a « Tigerman n Lewras » n temsuffeɣt Hida Cheurfi. Ma deg tmeddit n wass, seknen-d tlata-nniḍen. Dɣa ɣef 14h00 n tmeddit d sin-agi n yisura wezzilen : amezwaru d « Tazeǧǧigt n leḥlal » n umsuffeɣ Ali Reggan, ma d wis sin d « Tagzemt tamenzut » n umsuffeɣ Roreddine Kebaili. Aneggaru, d asaru meqqren, ad d-iɛeddi ɣef 15h30 n tmeddit s uzwel-a « Amendil » n umsuffeɣ Hakim Rahim. Ma d azekka n ttlata, 27 deg furar, d ass aneggaru n temḥezwert-agi n yisura, ad d-yili deg-s usenεet n setta-agi n yisura ineggura. Dɣa ɣef 10h00, ad d-seknen sin-a n yisura n ufetray: « Asalay » n umsuffeɣ Djamel Bacha akked « Imeksawen igenni » n umsuffeɣ Abdenour Laceb. Am wakken diɣen ara d-seknen tlata-nniḍen n yisura wezzilen ɣef 14h00 d tasawent, amezwaru d « Lexṣas » n umsuffeɣ Si Smail Arab, wis sin d « Taɛekkumt n tudert» n umsuffeɣ Omar Amroun, ma d wis tlata d asaru-agi « Human» n umsuffeɣ Issam Taachit. Ma d asaru aneggaru, ad yili ɣef 15h30 s uzwel-agi « Tudert» n umsuffeɣ Rabah Dichou. Ihi d isura-agi akk ara tektazel tesqamut n ufran, iɣef yella Mass Tahar Boukfla d aselway n tesqamut ɣer tama n 6 n yiɛeggalen. Yetturaǧu ad fken aṭas n warrazen i wid ara d-yufraren, gar warrazen-agi ad nebder : Arraz n tzemmurt n uwreɣ, arraz n lsinaryu iffazen, arraz n usegbar (acteur) ara d-yufraren deg temsizzel-agi…atg. Am wakken i d-tettili tzeqqa tameẓyant n Uxxam n yidles deg ttiɛad s tlata n yisaragen, yal ass ɣef 10h00 n ssbeḥ. Asarag amezwaru, yella-d iḍelli n lḥed, 25 furar 2018, ɣef usentel-agi “Tawrirt n tatut, seg wungal ɣer usaru”, sɣur Mass Said Chemakh ( aselmad-amnadi deg tesnilest tamaziɣt) akked Massa Latifa Lafer (d tuzzigt deg ssinima tamaziɣt). Ma d wis sin, ad yili ass-agi n letnayen, 26 furar 2018, ɣef usentel-agi: “Mohamed Iguerbouchène; amsuddes azzayri n lmusiga n yisura, yettwassnen deg umaḍal”, sɣur Mass Ounoughene Mouloud. Ma d asarag aneggaru, ad yili azekka n ttlata, 27 furar 2018, ad d-yawi deg-s awal Mass Salim Aggar ( d imsuffeɣ, d aneɣmas) ɣef usentel-a: “Mi ara yesnerni usaru azal n yidles amaziɣ”. Ma d ahil n tuqribin (proximité), yettili-d yal ass ɣef 14h00 n tmeddit, dɣa iḍelli n lḥed, sneɛten-d asaru-agi “Lalla Faḍma n Sumer” n umsuffeɣ Belkacem Hadjadj, deg tzeqqa n ssinima n Draa Ben Khedda. Ma d ass-a n letnayen, ad yili usenɛet n usaru-agi n “Tewrirt yettwattun” n umsuffeɣ Abderahmane Bouguermouh, deg tzeqqa n ssinima n Tigzirt. Ma d azekka n letnayen, yetturaǧu ad yili uskan n usaru-agi “Lehyuf d uɛekkaz” n umssuffeɣ Ahmed Rachdi, ara d-yilin deg tzeqqa n ssinima n Larbaa Nath Irathen. Am wakken daɣen i yettili wulmis adelsan Matoub Lounes n Ain El Hammam, deg ttiɛad s tlata-agi n yisura : “Tawrirt yettwattun”, “Lehyuf d uɛekkaz” akked “L’Héroïne”, ara d-yilin mestebaɛen deg wussan-a, iḍelli n lḥed, ass-a n letnayen akked uzekka n ttlata. Ula d Taneḍfart n uxxam n yidles yellan deg Azazaga, tettili-d deg ttiɛad s tlata-agi n yisura : “Lehyuf d uɛekkaz”, “L’Héroïne” akked “Zeus”, ara d-yilin mestebaɛen deg wussan-a, iḍelli n lḥed, ass-a n letnayen akked uzekka n ttlata. Ma d tukci n warrazen I xid I d-yufraren, ad tili ass n 28/02/2018, ɣef 15h00 n tmeddit, deg Uxxam n yidles Mulud At Mεemmer.



Adaoun Abdelghani