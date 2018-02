Ad d-yili useggem n uẓeṭṭa n usiweḍ n waman

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 270 lecture(s)

Ugar n uɣilif n lexsas n waman, abeɛda deg unebdu, i ttraǧun yimezdaɣ ad yefru, yella wugur n yir iqadusen n waman, di kra n tuddar deg Ayt Smaɛel, am Ayt Tɛisiwt d Tala Ɛṭa. Iqadusen-a n uẓeṭṭa n beṭṭu n waman, ur ten-mazal ara selḥen I wakken ad ssiwḍen aman i yixxamen. Imi, seg wakken d iqburen s waṭas n yiseggasen, yerka u yettseddid umur ameqqran deg-sen. Ihi, ur tezmir tezdeg ad d-tekk seg-sen. Ad d-nesmekti d akken, acḥal tura segmi ttawin aya d anezgum yimezdaɣ n tuddar-a i d-nebder. Ssutren deg yimḍebbren n tɣiwant ad asen-ɛiwden iqadusen imaynuten. Ɣef wanect-a, yettuḥettem fell-asen wagem seg taliwin yemgaraden n temnaḍin-nni, ma bɣan ad swen aman zeddigen. Tuget seg wat yixxamen i yerza uɣbel-a n yiqadusen yettwaɣen, rran aman-nni yumsen n tbernint ḥaca i usired d useyyeq. Akkin ɣer tama n yimasayen n tɣiwant, yewwi-d ad d-nini, yella deg wahil n Useqqamu aɣerfan amaynut, useggem n uẓeṭṭa n usiweḍ n waman, am wakken i aɣ-d-yesselɣa taggara-a kan uselway-is. D ayen i yeǧǧan imezdaɣ n temnaḍin, ttganin tuffɣa n tsemhuyt-a tasemmaḍt akken ad yili wamek ad ttwabedlen yiqadusen-nsen n waman, xersum send anebdu i izemren ad yiqsiḥ, am yal tikkelt. Rnu-as daɣ asenfar n usiweḍ n waman seg teɣbalut n Lɛenser Azegza i tettraǧu tɣiwant merra.

M. K.