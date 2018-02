Ccna aɣelnaẓri s tmaziɣt n Djamel Hoceini

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 230 lecture(s)

Ccna aɣelnaẓri s tmaziɣt d ammud n tezlatin n yicennayen iqbayliyin mechuren i yura Djamel Hoceini s uẓawan. Deg udlis-a, ad naf ccna n Ali Laimeche, Mohand Ou Idir Ait Amrane, Mahand Said Aiche, Cherif Kheddam akked Farid Ali. Zyada ɣef tira n uẓawan n tezlatin-a, yura-d Mass Hoceini tameddurt n yal acennay s snat n tutlayin : tamaziɣt d tefrensist. Am wakken i d-yessegza tarrayt-is deg tira n uẓawan akked kra n ubeddel i dèyeḍran deg tezlatin-agi ccna aɣelnaẓri. Gar tid i d-yextar, llant : ‘’I ak-yehwan tiɣzifeḍ ay iḍ’’, ‘’Kker a mmi-s umaziɣ’’, ‘’Newwi-d tafat’’ n Mohand Ou Idir Ait Amrane ; ‘’Sslam-iw’’, ‘’Nekni s yilmeẓyen’’ n Farid Ali, ‘’Leɣna-agi’’ n Cherif Kheddam ; ‘’Askuti’’ n Lounis Ait Menguellet ; ‘’A yemma ɛzizen ur ttru’’ akked ‘’Ay ilmeẓyen, beggset’’ n Mohand Said Aiche. Tizlatin-agi, zemrent ad ilint d allal gar yiselmaden akked yinelmaden. Ilul Djalem Hoceini ass n 10 deg maggu 1969 deg tama n Illoula Oumalou. D aselmad n uẓawan deg tesnawit. Yeqdec aṭas deg uḥric-agi n uẓawan, ladɣa deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu.

Hocine Moula