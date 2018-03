Ouassila Bouguerrouma d tanemhalt n ubaraj n Tilesdit di Bechloul

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 258 lecture(s)

D tilemẓit yeččuren d tabɣest ! Ouassila Bouguerrouma d yiwet n tmeṭṭut yessawḍen treṣṣa iman-is deg yiwen n uḥric n lxedma yellan kan ɣer tama n yirgazen. Mi d-teffeɣ seg tesdawit d tajenyurt deg uḥric n waman, tebda deg useggas n 2009 deg tama n Damous di Tipaza anda tuget n yixeddamen d irgazen. Leḥmala-s n uxeddim deg yimukan iweɛren, d lxaṭer-is wessiɛen, ǧǧan-tt ad tettuɛeggen deg Tilesdit, deg ɣuct 2016, dima s ṣṣenf n tjenyurt, i wakken ad d-tbeggen ugar tizemmar-is. Am wakken i yetturaju, Ouassila ur tessexṣer ara nneyya n wid i tt-ifernen i waya, imi ibeddi-ines ɣer lxedma yeǧǧa-tt ad tuɣal d tanemhalt deg umekkan-a sin n wagguren kan mbeɛd tisin-ines. Ɣef uqerru n wazal n 120 n yixeddamen, Massa Bouguerrouma, tessawed tessedduy lecɣal akken iwata, almi ula d ixeddamen yellan yakan qeḍɛen layas, uɣalen ṭṭfen imukan-nsen s lebɣi d lferḥ, imi tessaweḍ ad teslal yiwet n liḥala yebnan ɣef teflest gar-as d yixeddamen i wakken ad ddun lecɣal. Mi tt-nesteqsa ɣef yiḥricen n lxedma i tessedduy, Ouassila tenna-d : « Am unebdu am ccetwa, nekni nbedd s aseddu n ufraq n waman n tissit d wid yettuɛeggnen i tfellaḥt, am wakken i nettɛassa abaraj seg tama n tacert neɣ n lixṣas. Aya, d ayen i xeddmeɣ s lebɣi-w, ttḥareɣ ad iliɣ ɣer tama n yixeddamen, mebla ma yekcem-iyi ukukru neɣ tugdi deg yimukan-a iweɛren, yellan seg zik i yirgazen kan ».

M. Smail