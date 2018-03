Smektan-d acennay Rahim

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 345 lecture(s)

I lmend n umulli wis 8 n tmettant n yitri n ccna akked tezlit taqbaylit, i iɣaben 8 n yiseggasen-aya, smektan-d Yimkecren acennay Rahim. 13 deg waggur n furar 2010, anwa aqbayli ur necfi fell-as, ula d igenni yebra-d i yimeṭṭawen s lehwa. Ḥemlent akk wallen n wid i t-yessnen, ladɣa tid n yicennayen neǧǧret iɣezran.

Ulamma ɛeddan yiseggasen-agi am lebraq, maca mazal imdanen cfan ɣef wasmi i d-yewweḍ yisalli n tmettant n ucennay Mouh Rahim. Ulac win ur iɣaḍ ara asmi yemmut, yeḥzen ula d adrar i t-id-yefkan. Azekka-in n temḍelt-is, ulac ansi ur d-usin ara lɣaci, ula d icennayen ddeqs i ḥedren lǧanaza-s. Ma dayen i d-ibeggnen leḥmala i t-ḥemmlen medden s tuget neɣ ifennanen s wuzzig, d tirza-nsen s ṭṭaqa ɣer tejmilt i d-as-yuɣalen ass-nni n lǧemɛa 23 furar 2018, deg taddart-is tanaslit. Ddeqs n yicennayen i d as-yerran tajmilt s tezlatin-is, ladɣa arraw n temnaḍt-is yecban: Karim Khelfaoui, Chabane Oubariz, Moh Oubelaid, Ahcene Bedrani, Rachid Zellag akked waṭas n yifennanen-nniḍen, gar-asen: Karim Addar, Karim Nait Mouhand, Remdan Mechache, Azeddin Tareb, Ferhat Medrouh...atg. Am wakken daɣen i fkan tagnit i yicennayen ilmeẓyen neɣ iḥafaḍen, i wakken ad d-awin kra n tezlatin-ines. Am wakken daɣen i d-llan yicennayen-nniḍen i d-yewwin tizlatin-nsen, gar-asen Lani Rabeh, Hassan Nait Zaim, Youcef Guerbas...atg.Tameɣra-agi, tella-d deg ttnasfa n wass armi d tameddit, maca deg tsebḥit n wass yella-d wahil s wazal-is. Dɣa ɣef 9h30 n ssbeḥ, bdant snat n temsikniyin meqqren, yiwet n ttsawer-is, tayeḍ n yimuhal-is d wayen yettwarun fell-as deg tɣamsa. Ma ɣef 11h00 n uzal, sersen tlata tmeqqunin n yijeǧǧigen ɣef uẓekka-s, syin yella-d umeslay sɣur tnemhalt n yidles Massa Goumeziane Nabila, aselway n tɣiwant n Ait Aissa Mimoun Mass Akli Chabane, atmaten n Rahim d yimeddukkal-is...atg. Leqdic-agi, yella-d deg uɣerbaz amenzu “Atmaten Sahali Said, Mouhand Ouremdan” n taddart-is, ma d asuddes-ines yella-d sɣur tasqamut n taddart-is n Imekchrene, Tawacult-is, Asqamu aɣerfan aɣiwan n Ait Aissa Mimoun, Tanmehla n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu, Axxam n yidles Mulud At Mεemmer n temdint-agi, d Umazday n yirmad idelsanen d yinaẓuren…atg. Ad d-nesmekti kan belli, akk ttawilat ttwaheggan, imi galɛum n yimdanen i d-yeddan deg lkiran n usiweḍ i d-tefka tɣiwant-agi i lmend n wannect-a, dɣa wwin-ten ɣer Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu, i wakken ad d-awin imdanen i beɛden. Bdan-d abrid ɣef 09h30 n ssbeḥ, leḥqen-d ɣer taddart n Imekchrene ɣef 10h45 n ssbeḥ, syin ruḥen srid ɣer uẓekka-s.

A. A.