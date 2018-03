Tettkemmil tiddi n tddukkla Tala n Wudi

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 275 lecture(s)

Aṭas n tddukkliwin i d-yennulfan iseggasen-a iɛeddan, i d-yettnulfayen ula taggara-a deg tmurt n leqbayel, neɣ deg tmura tiwerdanin anda llan yimesdurar. Tawilayt n Tubiret d yiwet seg gar twilayin i d-yesnarnan amḍan ameqqran n tddukkliwin i iqeddcen ama ɣef yidles, s tfaskiwin n yisefra d ttiɛadad n umezgun, neɣ ɣef taɣulin-nniḍen, am waddal. Seg gar tddukkliwin-a i d-slulen yimezdaɣ n Tubiret, i yettwassnen s tḥerci-nsen deg unnar n tigawt d leqdic, ad d-nebder Tiddukkla Tala n Wudi i d-yegren ula d nettat iman-is ad d-tefk ayen iwumi tezmer s lecɣal-is. Tiddukkla-a tamaynut, i d-ilulen ass n 16 deg wayyur n yunyu, aseggas n 2016, tefren ad ilin leqdicat-is cudden s umur ageɛmir ɣer tmerrit d thuski n ugama d twennaḍt. Ula d isem Tala n Wudi i as-fkan yiɛeggalen-is, yettwakkes-d seg yiwen n wadeg acebḥan i yellan ɣur-sen di taddart n Tqerbust, ideg tella Tala-nni tazedgant. Ɣef wawal n uselway n tddukkla Tala n Wudi, Mass Farid Taoudiat, ssebba i ten-yeǧǧan ad d-snernin tidukkla n tmerrit, teqqen ɣer tirza n xilla n lɣaci, ama d wid iqerben, ama d iberraniyen, ɣer umkan-nni yellan deg udrar, yeččuren d ṭṭjur i d-ixeddmen tili. Daymi dɣa i asen-d-tusa tekti ad rren adeg-nni d amekkan n tmerrit, ad t-ttawḍen yimdanen amek ttawḍen imukan-nniḍen, am Tigejda d Yemma Guraya, akken ad d-gen tadfi i wallen mi ara ttwalint deg tugniwin-is ticebḥanin. Seg gar leqdicat n tddukkla Tala n Wudi, yella uḥewwes ɣer temnaḍin n tmurt, i yesɛan imeḍqan igerrzen, d unadi ɣef wayen yeṭṭfen deg wansay, ama s lecɣal n tmeṭṭut neɣ n urgaz, imi iswi n uḥraz n tjaddit yekcem seg tazwara deg wahil n yiɛeggalen. « Nessutur deg tlawin-nneɣ ad aɣ-d-fkent kra n tɣawsiwin n zik, am dduzan n uẓeṭṭa d tasirt, ad nxeddem yis-sent timsekknin (tifsarin). Nessaram ɣer sdat ad neldi aɣerbaz n useḥfeḍ n lecɣal iqburen i wakken ad yidir wansay-nneɣ ». I d-yenna uselway n tddukkla Tala n Wudi. Ad teqqim tddukkla-a d turmidt deg leqdicat-is ɣas tettmagar-d uguren tikwal. Ad d-teggar daɣ tiɣri i kra n win yebɣan ad yekcem deg-s, ad yallel s wayen iwumi yezmer akken ad yefti leqdic-is.

Kaisa Khalifi