Asfuggel n wass amaḍalan n Uḥuddu aɣarim

Par DDK | Il ya 10 heures 27 minutes | 288 lecture(s)

Am deg tmura merra n ddunit, yesfuggel Uḥuddu aɣarim (Protection civile) n Bgayet ass-is amaḍalan, i d-yettuɣalen yal amenzu n meɣres, s wahil d amerkanti, ɣef teɣzi n waṭas n wussan. D ttiɛad i yebdan dɣa seg wass n 23 furar iɛeddan armi d 1 n meɣres-a ideg nella, s uberriḥ n “Aḥuddu aɣarim d tsuda tiɣelnawin i usefrek yettsuddun n twaɣiyin". Iswi n usfuggel-a, akken i d-yedda deg ulɣu i aɣ-d-yewwḍen sɣur Uḥuddu aɣarim n waɣir n Bgayet, d asḥulfu n uzayez ɣef uḥezzeb d usellek izerben, akken ad heggin medden i uqabel n kra n umihi neɣ n twaɣit i d-yellan. Am wakken daɣen, yesɛa usfuggel-a iswan mgaraden seg useggas ɣer wayeḍ, imi dɣa yebdel ula d aberriḥ, neɣ d asentel n useggas-a n 2018. «Ass-a, ulamma weɛrit tegnatin n tudert tatrart, acu kan mtawant merra tmura d akken aḥuddu mgal ibaxixen d tɣellist taɣelnawt, qqnen wa ɣer wa, ma d aḥuddu mgal tiwaɣiyin tigamanin d tid s i d-igellu umdan, ilaq ad yeqqim d anezgum amezwaru, akken ad tettwaḍmen tudert yelhan n yiɣerfan...». Ta, d tukkist seg yizen n Mass Vladimir Kuvshinov, amaray amatu n OIPC, i lmend n wass amaḍalan n Uḥuddu aɣarim 2018. Gar wayen i d-yellan ihi deg wahil, ad naf aheggi n tazzla deg temdint n Bgayet. Asuddes n tberziwin ( tournois ) tinaddalin, am ddabex amafag. Ma yella seg umenzu n meɣres d asawen, ldint tewwura deg yakk ixxamen n Uḥuddu aɣarim n Bgayet. Am wakken i d-yella warmud deg Uxxam n yidles n Bgayet. Imi, seld taldayt tunsibt n temzikknin, sɣur lwali akked unemhal n Uḥuddu aɣarim, yewweḍ-d wakud n uḍilli ɣef temsiknin yemgaraden i d-yersen,yecban allalen n usellek, d kra n leḥsabat n yiseggasen yezrin. Ḍefrent-d syin kra n tigawin timecṭaḥ n uḥesses n uzayez i d-yerzan i usihar-a. Rnu daɣ, tella-d tikci n warrazen i yimifriren d wid yernan deg tberziwin, akked warrazen n yiseɣ i wid yewwin tastaɣt seg yiqeddacen n Uḥuddu aɣarim.

M. K.