Ur tettunefk ara Tzemmurt n wureɣ i usaru aɣezzfan

Ass-nni n larebɛa 28 deg furar 2018, ɣef 16h00 n tmeddit, i medlent tewwura n tezrigt tis 16 n Tfaska tadelsant taɣelnawt n usaru amaziɣ, i d-yellan d tajmilt i umussnaw d umaru ameqqran Mulud Mɛemmeri. D tafaska i d-yeḍran deg Tizi Uzzu seg 24 alamma d 28 furar-agi iɛeddan. Tella-d tesfugla n taggara deg tzeqqa tameqqarant n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri, deg tmeddit n wass-nni n larebɛa yezrin. Yella-d deg wahil n tesfugla-agi, ufraq n warrazen n tzemmurt i yisura d yisebgaren i d-yufraren, tella-d diɣ ccna n terbaɛt n Ahlil n Timimun, i d-yerzan seg lwilaya n Adrar akked terbaɛt n yilmeẓyen “Itran” n lwilaya n Um Lbwaqi. Am wakken daɣen i d-yella umeslay sɣur mass Farid Mahiout s yisem-is d imḍebber amezwaru ɣef tfaska-a, syin d Massa Goumizane Nabila s yisem-is d tanemhalt n yidles n lwilaya, am wakken daɣen i d-yemmeslay Mass Boukella Tahar s yisem-is d aselway n tesqamut n uktazal. Tɛedda tmeɣra n taggara deg tegnatin yelhan, tazeqqa tameqqrant n uxxam n yidles teččur armi d ulamek. Ma tasqamut n uktazal i ixedmen leqdic meqqer tefka kan, aseggas-agi 2 n warrazen n tzemmurt n wureɣ imi ulac asaru aɣezzfan i yuklalen arraz-agi, ɣef wakkem i d-yenna Mass Boukella.“Ur nezmir ara ad nefk arraz n tzemmurt i usaru ɣezzifen, imi isura ɣezzifen i nwala, ur d aɣ-ččuren ara allen, ur wwiḍen ara ɣer uswir meqqren n yisura ɣezzifen neɣ s wawal-nniḍen, ur quddren ara yimseḍruyen n yisura-a ilugan imaḍlanen neɣ igraɣlanen n ssinima...”. Deg ssenf n usaru awezzlan, d asaru ‘’Lmuja’’ i d-iḥellan Tazemmurt n wureɣ. Ma deg ssenf n usaru afetray (documentaire), yewwi Tazemmurt n wureɣ usaru ‘’ Izmulen Igraren’’. Seg tama n usebɣes, yettunefk yiwen warraz i usaru-nniḍen awezzlan ‘’Taɛekkemt n tudert’’. Am wakken ttunefken sin warrazen-nniḍen i Djedjiga makhloukhel akked Sala Ouamar ɣef wurar-nsen igerrzen deg usaru aɣezzfan ‘’Amendil’’.

