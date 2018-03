Asfugel n wass agraɣlan n tmeṭṭut...

Par DDK | Il ya 1 heure | 51 lecture(s)

Nerza tasebḥit n wass-nni n lexmis 08 meɣres 2018, ɣer temdint n Tizi Uzzu, i wakken ad d-ẓer tignatin ideg tɛedda tmeɣra-agi n tmeṭṭut, i yettilin deg 8 meɣres n yal aseggas. Ulamma d ageffur yerna isemmeḍ cwiṭ lḥal, maca annect-agi ur yeḥbis ara tilawin neɣ tiwaculin s umata i wakken ad d-fɣen ɣer tlemmast n temdint n Tizi Uzzu. Tilawin akked telmeẓyin lsant-d akk tqendyar n Leqbayel akked lefwaḍi, i d-yernan sser d ccbaḥa ama i temdint-agi ama i tmeɣra-agi-nsent. Yal amdan ara d-iɛeddin ad twaliḍ deg ufus-is tajeǧǧigt neɣ tijeǧǧigin, wa d tin n sseḥ wa d tin n lkiwiču. Wa yewwi-tt i temddakkelt-is, wa i tmeṭṭut-is wayeḍ i yemma-s...atg Tullas akk neɣ ɛad tulawin, myuṭṭafent ifassen akked yirgazen-nsent neɣ imeddukkal-nsent. Ala taḍṣa d unecraḥ ara tettwaliḍ ɣef wudmawen-nsent, ala awal aẓidan iwumi ara tselleḍ. Yal tameṭṭut d acu i tt-id-yewwin, ta d zzhu d uḥewwes, ta d lqeḍyan n tɣawsiwin, ta d tukksa n lxiq s tmeɣriwin n ccna, ta tusa-d ad tẓer ameddakkel-is neɣ axḍib-is, tayeḍ, tayeḍ...Iberdan akk n temdint n Tizi Uzzu, ččuren s telmeẓyin d tullas, ta tettali tayeḍ tettṣubbu, ta tettawi ta tettara, ulac tin iḥebsen tikli, ha-tent-in da, ha-tent-an akkin.

Nebɣa daɣen ad nẓer amek ttwalint tulawin s umata tameɣra-agi n 8 meɣres, i lmend n wannect-a, nesteqsa kra n tlawin ha-t-an wacu i d-nnant:

Bacha Katia (d tasdawant): “Tameɣra-agi n 8 meɣres, yettili-d deg-s uktazal n wayen akk txeddem tmeṭṭut ɣef teɣzi n useggas, neɣ anida tessaweḍ tmeṭṭut. Tura akka, tameṭṭut tesɛa izerfan, tesɛa azal deg tmetti. Ulamma yelha usmekti n tmeṭṭut yal 8 deg meɣres, maca ilaq tajmilt ad as-tettuɣal ɣef teɣzi n useggas, mačči yiwen wass kan i useggas. Lukan mačči d tilelli-agi i d aɣ-d-wwint tulawin-nneɣ, tili nekk ass-a ur ttiliɣ ara deg tesdawit”.

Koulougli Dehbia (d tamjahedt): “Necfa-d i tmeḥeqqranit d tneḥyaft tedder tmeṭṭut tazzayrit s umata neɣ tamaziɣt. Zik-nni, nettwamḍel d timuddirin, lḥebs-nteɣ d amnar. Ma d tura hemdulleh, tban-d tafat ɣef tlawin, sɛant lḥuqquq-nsent am yirgazen: xeddment, qqarent, ttefɣent...atg. Sarameɣ-asent akk i tulawin n Lezzayer tameɣra tameggazt”.

Massa Fatiha Ch (d tameṭṭut n uxxam): “Di tazwara, ferḥeɣ aṭas s tmeɣra-agi-nteɣ, tefka-aɣ-d cwiṭ n lḥuriya ad d-neffeɣ ɣer berra. Axaṭer ma mačči d ccɣel neɣ ɣer ṭṭbib ur d-netteffeɣ ara, imi zik ur nwulef ara netteffeɣ ar temdint weḥd-nteɣ. Tura ttruḥuɣ-d ɣer temdint weḥd-i neɣ akked yigerdan-iw, ma d zik ilaq alamma yedda-d urgaz. Ass-agi, aql-iyi, fɣeɣ-d am nekk am tlawin-nniḍen, ad nmerreḥ cwiṭ, yerna ad nekkes ɣef wulawen-nteɣ”.

A. A