8 deg meɣres deg Fréha

Am yal tamnaḍt seg temnaḍin n tmurt n Leqbayel neɣ n tmurt n Lezzayer s umata, yella-d usfugel n wass agraɣlan n tmeṭṭut i d-yettilin yal 8 deg waggur n meɣres. Ula d tamnaḍt n Fréha deg lwilaya n Tizi Uzzu, tella-d deg ttiɛad n usmekti n tmeɣra-agi n tmeṭṭut. Ulamma ttawilat d yidrimen xuṣṣen, maca tabɣest akked wafud llan, d ayen i d-iban deg leqdic adelsan i d-thegga tiddukkla tadelsant “Tagmat n At Jennad”, i iqedcen deg uxxam n yilmeẓyen n tama-agi n Fréha. Suddsen-d yiwen wahil d anesbaɣur, i lmend n usfugel n lɛid n tmeṭṭut. Yebda wahil ɣef 09h00 n ssbeḥ, s ddeqs n temsikniyin yecban: talaɣt neɣ afexxar, lḥelwa, lexyaḍa neɣ azeṭṭa, lemwakel n zik...atg. Timsikniyin-agi, d leqdic n tlawin d telmeẓyin ilemden tinḍiwin (lḥirfant) n ufus deg tiddukkla-agi. Ma deg tmeddit n wass, ɣef 13h00 n uzal, tella-d tmenna d tɣuri n yisefra sɣur tamedyazt Ouiza Ait Gherbi, i d-yewwin kra n yisefra swayes terra tajmilt i tmeṭṭut tazzayrit. Tin ɣur-s, ɣef 13h30 n uzal, tella-d tmeɣra n ccna sɣur sin-agi n yicennayen n tama-agi n Fréha, wigi d Aliane Slimane akked Belkacem Ait Amar. Wwin-d kra n tezlatin swayes suznen akk tilawin yeččuren tazeqqa-nni tameqqrant n Uxxam n yilemẓyen n Fréha. Syin akkin ɣef 14h30, yella-d umeslay sɣur tmeɣrast Koulougi Dehbia, yettwaṭṭfen ɣer lḥebs deg tegrawla n 1954-1962. Tewwi-d awal ɣef leqdic n tmeṭṭut taqbaylit deg ṭṭrad mucaɛen deg umaḍal. Tenna-d: “Ulac tameṭṭut tamsedrart, ur nexdim ara deg lgarra-nni, ta tseww, ta teffer imjuḥad, ta d timsebbelt...”. Ma ɣer taggara maḍi, yella-d umeslay sɣur snat n tlawin timussnawin deg uḥric n lqanun, wwint-d ameslay ɣef yizerfan n tmeṭṭut akked usaḍuf n twacult. Anida i d-sfehment aṭas n temsal n tmendawt tazzayrit yerzan tameṭṭut. Ma d aselway n tiddukkla-agi “Tagmat n At Jennad”, Mass Arezki Ferhat, yesseḥres deg wawal-is ɣef wazal tesɛa tmeṭṭut deg tmetti, dɣa yenna-d i Uɣmis n La Dépêche de Kablie: “ Am yal aseggas, nettheggi-d leqdic i lmend n usmekti s wazal tmeṭṭut deg tmetti-nneɣ. Imi am wakken qqaren “deffir n yal argaz ifazzen, tameṭṭut ifazzen”. Nekkni s tiddukkla-agi-nneɣ, nxeddem kan ayen iwumi nezmer imi ur nesɛi ara aṭas n ttawilat neɣ tadrimt meqqren. Ɣer taggara, ssarameɣ-asent akk i tlawin n umaḍal tameɣra tameggazt”.

