Timsizzelt tadelsant n yilemẓi yufraren

Par DDK | Il ya 1 heure | 58 lecture(s)

Akken qqarenb ‘’Tasdawit mačči kan d amekkkan n tussna, meɛna ilaq ad tili daɣen d aḥric i tẓuri, imi taẓuri d yen icebḥen, d ayen i d-yezzuzuren iḥulfan n umdan ama s ccnawi, s yisefra d wayen yecban anect-a’’. Ihi, tasdawit n Mulud Mɛemmri, tefka-as azal i tẓuri s yiwet n temsizzelt i d-yettuheggan, ussan iɛeddan. Tebda acḥal-aya. Ma d timlilit n taggara, teḍra-d ass n 28 deg furar 2018, tella-d d tajmilt i Lmuld At Mɛemmer imi d asmeki n tmettant-is.

Yella-d ɣef uqarru n usiher-a Mass Sliman Belḥaret, anda i d-xeddmen aṭas n tzeɣwa : ccna, isefra, tamezgunt, inaw. Yella-d leqdic deg tzeqqa n yisaragen n tesdawit Mulud Mɛemmri, tasebḥit n wass n larebɛa. Aṭas n yinebgawen i d-yusan ɣer temlilita ama di tesqamut n usenqed ama d wid i d-yerzan kken ad as-rren tajmilt i Lmulud At Mɛemmer. Deg wahil n tsebḥit, ɛeddan-d wid ijerden ɣer tzeqqa n tmedyazt sdat : Mass Kaci Saâdi , anda i d-wwin yinelmaden isefra s yisental yemxallafen yecban tayri, tamagit, tameṭṭut d tfelsafit ( ayen i d-ikecmen d amaynut ɣer tmedyazt n teqbaylit). Syin d tazeqqa n yinawen anda i wwin s tuget yisental ɣef tmeṭṭut. Ma d ahil n tmeddit, yerza tamezgunt. ‘’Leqbayel d inaẓuren n tidet si zik-nsen. Ferḥeɣ s yilmeẓyen-agi imi xedmen leqdic icebḥen’’, d wigi i d imeslyen i d-yenna Mass Said Zanoun i yellan d aɛeggal deg tesqamut n usenqed n yinawen. Akken daɣen i suznen yinelmaden imferǧen s leswat yemxallafen : yal yiwen d acu n ṣṣenf n uẓawan i d-yewwi. Ma nexdem tamawt, ad naf d akken, llant aṭas n teqcicin deg tzeqqa-agi.

Ayen i d-nnan

"Anṣuf yiswen ɣer tedyant-a n taggarra n temsizzelt i d-netthegi acḥal-aya, tagi d tajmilt i umussnaw-nneɣ, deg temsizzelt-a, ad nefren wid iqefzen di yal tazeqqa. Nessaram ad ilin leqdicat yecban-wigi di tesdawit" , wagi d ayen i d-yenna Mass Allich Rachid ( d amaṣwaḍ n tmaziɣt ). Ma yella d Mass Belḥaret yenna-d : "Di tazwara, ugadeɣ ur d-ttasen ara aṭas n yinelmaden, maca akken kan slan s temsizzelt, bdan ajerred. Din i yi-d-tuɣal tarwiḥit. Di tazwara, llan 130 n yinelmaden, syin nefren-d widak ara iɛeddin ass-a. Ad asen-iniɣ tanemmirt-nwen ɣef lwelha-agi i d-trram. Wagi d lebyan d akken inelmaden, ḥwaǧen win ara sen-yeṭṭfen afus, ad asen ixedmen ljehd akken ad sbeynen ayen i snen. Ma yella d timsizzelt, d tajmilt i umussnaw. Ayen i d-yeǧǧa d azamul, tajmilt-is meqqret. Zemreɣ ad d-iniɣ, nesɛa zzher imi i t-nesɛa. Lukan ur yelli ara, yezmer tutlayt n tmaziɣt ur tettuɣal ara d tunṣibt. Mulud Mɛemmri, yuklal leqder meqqren. Di taggara, bɣiɣ ad snemreɣ Mass Tessa anemhal n tesdawit i yi-d-ixedmen tabɣest seg wasmi i bdiɣ leqdic di tesdawit , imi yefka-iyi annar anda ara xedmeɣ leqdicat yecban-wigi ". ha-ten-in yigemmaḍ

Tamedyazt: 1 Kaddour Rabah, 2 Boualem Mouhend Arezki, 3 Haroune Karim

Ccna: 1 Fetta Waliti, 2 Chekai Tiziri, 3 Yasmine Taleb.

Tamezgunt : 1 Kermoune Akli, 2 Benbekkou Smail

Inaw : 1 Ibarsyane Jugurtha, 2 Oukid Yasmine

Yamani Souhila