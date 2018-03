Ugar n 100 n yimekkiyen i d-yerran tiɣri

Par DDK | Il ya 1 heure | 62 lecture(s)

Amek ḥsan wid akk iḍefren amaynut n teẓrigt i d-iteddun n tfaska n tmedyazt n Udrar n Fad, d ass n 26 furar iɛeddan i d azemz aneggaru i uceyyeɛ n yisefra i win yebɣan ad yekki. Seg yimir-nni, tɛedda tddukkla tadelsant Adrar n Fad ɣer tallit taneggarut n uheggi i ddemma n tfaska n tmedyazt n meɣres-a, deg teẓrigt-is tis 16. Dɣa, seld mi d-ttwaddmen merra yisefra i d-yettwaznen, ḥesben yiɛeggalen n tddukkla ugar n 100 yimekkiyen. Gar-asen wid i d-yuznen isefra ur d-ttwaɣrayen, tessawel-asen tdukkla ad d-ɛiwden aceyyeɛ. Merra imedyazen ihi, nwan ad ‘’qissen’’ aswir n yisefra-nsen gar wiyaḍ, neɣ ad d-seknen amaynut i d-snulfan. Ugar n rreḥba n yisefra ihi, ara d-yilin s tmenna n yiḥeddaden n wawal, yetturaǧu wayendin d armud deg Uxxam n yilemẓiyen Mulud At Mɛemmer n Ayt Smaɛel. Ama d timsikniyin ɣef tgemmi d yidles, d isaragen ɣef Mulud At Mɛemmer ladɣa, d amezgun, d isura, neɣ d ccna. Dɣa, ad d-nesmekti d akken ad tili tedwilt n useggas-a d tajmilt i unaẓur Farid Ferragi, ɣef umecwar i d-yewwi deg tezlit taqbaylit n tayri. Ulamma yenna-aɣ-d wissen ma ad yizmir ad yeḥḍer i ttiɛad-a adelsan n tefsut, meskud yesɛa igalaten di Fransa d Marikan n ugafa, maca si tama-s yefka-d isem-is imi nwan yiɛeggalen n tddukkla tadelsant Adrar n Fad ad gen tafaska-a s lmendad-is. Ɣer taggara, d awellih ɣef wayen yeɛnan taẓrigt tamezwarut n umsizwer n tullisin, i yeṭṭafaren tafaska-a n tmedyazt, yewweḍ umḍan amatu n yimekkiyen ɣer 13. Ahat d ayen yelhan i beddu n termit-a n warraz Mulud At Mɛemmer n tullist ifazzen. D ttiɛad n tfaska s wazal-is, i yettganin akk yinebgawen n Udrar n Fad, ussan n 22, 23 d 24 deg meɣres 2018.

M. K.