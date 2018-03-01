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Tamkerḍit tagejdant n Tizi Uzzu
Timlilit taseklant ɣef wungal amaziɣ
Ass-nni n lexmis yezrin, amenzu deg waggur-agi n meɣres ideg nella, ɣef 14h00 n tmeddit, tella-d temlilit taseklant ɣef wungal amaziɣ, deg Temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n lwilaya n Tizi Uzzu. D timlilit i d-yezdin gar tlata n yineggalen-agi : Rachid Boukharoub, Lynda Koudache akked Mustapha Zarouri i yewwin arrazen n Assia Djebbar n wungal amaziɣ. D tasfugla ideg daɣen tuɣal tejmilt i tezrigin n El Amel, i d-yessufɣen sin wungal yewwin arraz-agi ameqqran n tsekla s tutlayt n tmaziɣt. Yella-d diɣ usenzi s ubuddu n tlata n wungalen-agi yewwin arraz-agi n Assia Djebbar akked temsikent n yidlisen sɣur tizrigin n El Amel d tezrigin Anep. D tanemhalt n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu Massa Goumiziane Nabila i d-yellan ɣef lmendad n temlilit-agi taseklant, d nettat i d-yefkan awal n tazwara, ideg terra tajmilt s yisem-is i tkebbanit d tezrigt Anep, i d-yesnulfan arraz-agi deg useggas n 2015. Syin akin, tefka-as awal i yimḍebber amezwaru n tkebbanit-agi, netta daɣen s timmad-is yerra tajmilt i tezrigin n El Amel akked tlata-agi n yimura. Ma d Mass Lhadj Youcef s yisem-is d imḍebber n tezrigin n El Amel, yewwi-d awal ɣef umecwar n tezrigin-agi. Ma d aneggal Boukharoub Rachid, yewwin arraz n Assia Djebbar n wungal amaziɣ deg tezrigt-is tamezwarut s wungal-is “Tislit n uɣanim”, i d-yellan deg useggas n 2015, yewwi-d awal ɣef umecwar-is akked wungal-is. Mi yekfa yefka-as asawaḍ i tneggalt tamezwarut s tutlayt n tmaziɣt, tagi d Lynda Koudache, yewwin arraz n Assia Djebbar i wungal amaziɣ s wungal-is “Tamacahut taneggarut”, deg tezrigt tis snat, i d-yellan deg useggas n 2016. Ula d nettat, texdem-d taḥawct-is deg ubrid n tira, tin ɣur-s texdem-d agzul meẓziyen ɣef wungal-is wis sin swayes tewwi arraz-agi meqqren n tsekla tamaziɣt. Mi tessuli awal-is, tefka-as asawaḍ i uneggal yewwin arraz-agi deg tezrigt n useggas iɛeddan s wungal-is “D wagi i d asirem-iw”, wagi ihi d aneggal Mustapha Zarouri. Ula d netta s timmad-is, yeḥka-d amecwar-is yerna ixdem-d agzul i wungal-is. Seg 15h20 armi d 16h00 n tmeddit, yella-d uskasi sɣur wid yellan deg tzeqqa. Aṭas n yisteqsiyen i asen-yettunefken i nutni daɣen s timmad-nsen yal yiwen yerra-d tiririt-is. S wakka i d-tezdi temlilit-agi taseklant tlata n yineggalen imaziɣen i yewwin arraz n tsekla tamaziɣt, ma d ayen i d-yernan sser i temlilit-agi d tillin n waṭas n yimura d yizamulen n tutlayt n tmaziɣt.
A. A