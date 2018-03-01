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Bgayet
Taɣuri n yisefra deg Uxxam n yidles
Am yal tikkelt, yettencad-d Ugraw n yimedyazen n lwilaya n Bgayet imedyazen i wakken ad xedmen taɣuri neɣ timenna n yisefra-nsen s ssut-nsen aḥlawen. Dɣa inebgi n ddurt-nni iɛeddan yella-d d amedyaz ilemẓi aqbayli, d aḥeddad n wawal, yerna d yiwen n uxalaf n tmedyazt taqbaylit tamirant, wagi d mass Youcef Harouni. Yella-d ttiɛad-agi adelsan, lexmis 1 meɣres 2018, deg tzeqqa tameẓyant n Uxxam n yidles n lwilaya n Bgayet, seg 14h00 n tmeddit d asawen. Dɣa imi ad as-tettunefk tegnit i yilemẓi-agi i iqeddcen aṭas ɣef tmaziɣt, ifureṣ-itt akken iwata, dɣa yemmlal d wid i t-iḥemmlen neɣ wid iḥemmlen tamedyazt-is zeddigen aṭas. Am wakken daɣen i yeɛreḍ i wakken ad d-yawi ayen din n yisefra s yisental yemgaraden. Ma ɣer taggara n temlilit-agi, yella-d uskasi ɣef tmedyazt-is sɣur wid iran awal aẓidan. Yella-d diɣ usenzi s ubuddu n udlis-is amenzu n tmedyazt, i wumi isemma “Asirem”.
Gh. Amazigh