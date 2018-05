Yura ungal Lwali bwedrar deg maggu, yemmut deg maggu

Par DDK | Il ya 32 minutes | 55 lecture(s)

Ulamma Belqasem Ben Sdira akked Si Amar u Saɛid Bulifa, ttuneḥsaben d tigejda n tsekla taqbaylit, imi llan d imseskilen imenza izzayriyen i tessen tsekl, maca Belɛid At Aɛli, d netta i d asalas-ines neɣ ɛad d ajgu alemmas n tsekla tamaziɣt s umata, imi d netta i d-yesnulfan iḍrisen imenza n tsekla-a iɣef i d-nettmeslay. Anwa i d Belɛid At Aɛli ? D acu n wazal yesɛa deg tsekla tamaziɣt?

Aḥric 1u

Belɛid At Aɛli neɣ s yisem-is aḥeqqani Izarar Belɛid, ilul ass, n 25 unbir 1909, deg taddart n Uẓru Uqellal, deg tɣiwant n Tala n Lemmḥam (Micli zik) di Lɛarc n At Mengellat. Yekker-d deg twacult n 6 n yigerdan, ideg snat seg-sent d tullas, ma d tlata-nniḍen d arrac, netta yella d amaẓẓuẓ gar watmaten-is. Yesɛa diɣ sin watmaten-is s baba-s kan Ali At Ali, i d-yekkan si zwaǧ-is amezwaru. Ma d yemma-s d Dehbya At Ṣaleḥ, tella d taselmadt n tefransist deg uɣerbaz n yifransiyen. Yedder deg twacult n tmussni, dinna i yelmed tutlayt taberranit tafransist akked tutlayt n tyemmat (Taqbaylit). Ulamma ula d atmaten-is-nniḍen ttmeslayen taqbaylit, maca d netta yugar-iten, imi yettaru-tt. Deg useggas n 1915, i yudef ɣer uɣerbaz amenzu yellan deg taddart-is Aẓru Uqellal. Asmi yesɛa 11 n yiseggasen di leɛmer-is, yezgger-it gma-s s baba-s kan Muḥ Saɛid ɣer tmurt n Fransa, dinna ikmmel almud-is s tefransist. Asmi yemmut baba-s, deg useggas n 1925, yečča tiyita meqqren dɣa yuɣal-d ɣer taddart d acawrar n 16 n yiseggasen kan. Imir i bdant lemḥayen-is, zewǧen-as mebla lebɣi-s. Wwin-as-d Faḍma At Saɛdi yelli-s n taddart n Teskenfut, tuɣal d tameṭṭut-is. Acu kan, ur idum ara zwaǧ-agi-nsen, imi mačči s lmerɣub-nsen i zewǧen. Yerna tella tugar-it deg leɛmer, dɣa kra kan n yiseggasen yebra-as. Iɛawed yečča tiyita-nniḍen, netta mazal ul-is lqaq. Deg useggas n 1929, yekcem ɣer lɛesker di Lezzayer tamaneɣt. Dinna i d-yessen yiwet n tlemẓit tafransist Robert, i d-as-yewwin ul-is, acu kan teǧǧa-t. Dagi daɣen yendef wul-is i tikkelt tis tlata. Mi yekfa lɛesker, yuɣal-d diɣ ɣer taddart, yexdem d afellaḥ, yexdem daɣen deg lluzin. S cwiṭ-nni n yidrimen i d-yettḥeli swayes i d-yettaɣ idlisen yeqqar... yettkemmil

A.A