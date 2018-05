Yextar lmut ɣef tsusmi !

Par DDK | Il ya 40 minutes | 46 lecture(s)

Yak d kečč i d-yennan : « Ma tessusmeḍ ad temteḍ, ma tenniḍ-d ad temteḍ. Ihi, ini-d temteḍ ! ». Yettban amzun tezriḍ akka ara tili tiggrat-ik, ur tebɣiḍ ad tiliḍ seg wid ara yemten uqbel ad d-inin.

Akka i teḍra d waṭas n widen yellan am kečč, asmi i d-yenna Lwennas : « Cfut di terga ma ɣliɣ, d anza-w ara awen-d-yessiwlen » neɣ ahat Si Muhend U M’hend « Aẓekka-w deg useqqif n ṭṭmana ». Amagrad-ik aneggaru i d-turiḍ deg uɣmis Ruptures, terriḍ lwelha-k ɣer twacult iteddun ɣer sdat d tin yettuɣalen ɣer deffir. D taswiɛt, lawan-nni anda talafsa n rrebrab i ssexdamen at tmira d nniqab tettseggid itran i wakken ad d-tsers ṭṭlam deg uzal qayli ɣef tmurt. Seg-k i zwaren, imi d kečč i d ameɣnas, aneɣmas amezwaru iwumi qemḍen tarwiḥt. Ulamek ara nettu tasebḥit n 26 di maggu, mi d-teffɣeḍ seg uxxam-ik lewhi n 09h i wakken ad truḥeḍ ɣer lxedma-k. Sdat kan n lbaṭima anda i tzedɣeḍ i d-yudef ɣur-k yiwen n yilemẓi mi telliḍ daxel n tkerrust amzun akken yebɣa ad ak-id-yesteqsi. Mi tezziḍ ɣur-s tamuɣli, iqubel-ik-id s snat n tersasin yeẓẓan deg uqerru-nni yeččuren d tamussni d swab. Ǧǧan-k din, mi rewlen s tkerrust-ik ahat ad ssiwḍen lexbar i yimḍebbren-nsen belli qḍan ccɣel-nsen. Akka i tella teswiɛt, imi agerruj i ak-yecban ad as-yerr talast yilemẓi iwumi yettwaɛemmer uqerru wissen s wacu, yettḍebbir fell-as amessenzu n teḥlawatin s ddaw n leɛnaya n win yettreqqiɛen uzlan. Sin n yigduden, ur zmiren ad mlilen. Ula d taxelqit ur tezmir ad ten-tesddukkel. Yiwen lwelha-s d asnerni, d asnulfu d usishel n tudert, wayeḍ yettḥebbir i uẓekka aniwa ara ikecmen ɣer lǧennet, d win ara tečč tmes ( ?). Ass-a, mačči am yiḍelli, ɣas ulamma tella kra n lehna, maca times mazal-itt tettenfufud, imi ur sɛin laman. Melmi ara iǧǧhiden, ur ttizmiren ad qqimen deg rrif. Ama wid i ak-yenɣan, neɣ imḍebbren-nsen, ttefruruxen am ujrad, fkan lɛehd gar-asen, tamurt-a ad tt-quccen. Zgan ɛemren leǧwameɛ, ttesden deg yiqerra n yimdanen tirga-nni ǧǧan leqrun. Bɣan ad rren Lezzayer d tamurt n lqifar mi akken timura-nni i seg-d-yekka lhem-a faqent, bɣant ad beddlent. Meḥsub, nutenti ad beddlent tikli imi ẓrant abrid i d-uɣent ur yessufuɣ ara, nekni ad njerreb abrid-agi i ǧǧant. D tagi dɣa i d tuɣalin ɣer deffir iɣef i d-temmeslayeḍ uqbel ad temteḍ. Ass-a diɣ, yal tikkelt ara d-tban akka cwiṭ n tafat ara d-yerren asirem i uɣerbaz, ad d-bedden si yal tama, s lfatawi-nsen, qqaren-d leflani neɣ leflantegga tebɣa ad terr agdud azzayri d afransis. Di leɛmer-nsen ur d-mmeslayen ɣef wahilen n tussna, ttqaraɛen acu n tsuret i yettwakksen, acu n « lḥadit » i yuɣalen deg rrif, amzun d aya kan i ixuṣṣen inelmaden i wakken ad d-cbun widen n leǧnas merra. Meɛna, akken yebɣu yili lḥal, ulamma d nutni i yeṭṭuqten ɣas walan anisi i d-ɛeddan, arraw n leḥlal mazal-iten, ttḥaraben ɣef wayen i turiḍ, ur zmiren ad fken afus deg tmurt i teǧǧiḍ tezder di tḥemmal n yidammen. Sgunfu di talwit a mmi-s n Wulxu.

M. Smail