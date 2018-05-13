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Tubiret
Tenɣes-d ssuma n yisufar n wučči
Tura imi akka yezri yimalas amezwaru n waggur n Remḍan, ssuma n yisufar n wučči tebda tettader-d acemma, mi akken tella tufrar nnig n tezmert n umdan. Ṭumaṭic yewwḍen ɣer 170 n yidinaren tuder-d armi d 100 mi akken takurjiṭ teɣli-d seg 150 ɣer 80 n yidinaren.
Ula d igumma i tḥuza di tazwara leɣla, bdan akka ttuɣalen-d ɣer uswir iwumi ara yizmir umezdaɣ n Tubiret ad ten-id-yaɣ. Adellaɛ yellan s 100 n yidinaren i kilu, yuder-d s uzgen i wakken ad yenz s 50, d acu kan d afeqqus i yesrafgen i wakken ad yaweḍ ɣer 160 n yidinaren i kilu. Seg tama-nsen, imessenza s timmad-nsen ur ufin ara tiririt iwulmen ara d-fken ɣef leɣla yuɣen leswaq, yal wa yessenṭaḍ lhem i win i as-d-yessenzen. Amzun akken d wid yeṭṭfen ssuq n lǧemla i yellan deffir leɣla-agi. Ma d imdanen-nniḍen, yettezzi awalen-nsen ɣef lixsas ḍeg unnar n wid ara iḥarben ɣef yizerfan n yimeččayen, imi, iwulem ad d-nesmekti belli zrint kra n talliyin anda deg tazwara n waggur n Remḍan, ssumat ur ulint ara, ahat udrent-d deg waṭas n liḥalat, imi wid yettɛassan leswam n leswaq bedden, sxedmen isuḍaf iwulmen i wakken ad ḥarben ɣef tjarnant n umdan.
M. Smail