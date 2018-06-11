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Aseqqamu unnig n timmuzɣa
Yesnulfa-d uṭṭun i tsuqilt n tmaziɣt
Di tirza i yexdem Mass Assad ɣer lwilaya n Skikda i lmend n usfugel n umulli wis 23 n usebded n Useqqamu unnig i timmuzɣa , ibarreḥ-d d akken yella yiwen n wuṭṭun azegzaw anda wid yettnadin kra s tutlayt n tmaziɣt, ama d tasuqilt, ama d asegzi n wawalen, yezmer ad yessiwel ɣer wuṭṭun-a. Akken daɣen zemren yimdanen ad fernen ismawen imaziɣen i warraw-nsen. D yiwen n wallal ara ideggren imdanen akken ad ttarun s tutlayt-a, ad afen, diɣ, ayen ttnadin. Iwekked-d umaru amatu n Useqqamu unnig n timmuzɣa belli llant-d lemɛawnat d yiɣlifen d tsuda tunṣibin yemgarraden. Gar-asen aɣlif n usegmi aɣelnaw d uɣlif n teywalt. Yenna-d Mass Assad d akken yella-d usurif igerrzen ɣer sdat deg wayen yeɛnan aselmed n tutlayt n tmaziɣt. Syin iberreḥ-d belli ad tebdu, ad tettwaselmad tmaziɣt deg Skikda seg unekcum aɣurbiz i d-itteddun. Akken daɣen i d-ixebber ɣef tilin n umastir n tsuqqilt tamaziɣt-taɛṛabt deg unekcum asdawan i d-iteddun deg Usudu n tsuqqilt n tesdawit n Lezzayer. Yerna yenna-d : ‘’Aseqqamu unnig n timmuzɣa, ad yexdem asenfar asdawan amaziɣ deg tesdawit n Skikda. Ula di lwilaya n Wergla, a-t-an ad-yili usileɣ n yiselmaden n tmaziɣt n uɣerbaz amenzu .
Y.S.