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Bgayet
Timlilit aseklant n umaru Abdelḥafiḍ Idris
Tessuddes-d ass-nni n lexmis 31 maggu 2018, Tenmehla n yidles n lwilaya n Bgayet s tallelt n Temkerḍit tagejdant n lwilaya-a, timlilit taseklant akked umnadi/amaru Abdelḥafiḍ Idris. D timlilit i d-yellan deg temkerḍit tagejdant n Bgayet ɣef 22h00 n yiḍ, tedda akken-nni alarmi d lewhi n 23h00. Imeslay-d deg-s urgaz-agi, bu umawal ameqqran n tmaziɣt d tefransist, ɣef tirmit-is deg tira n umawal-agi ameqqran n tutlayt tamaziɣt. D amawal i d-ijemlen akk tantaliyin timaziɣin, llan deg-s wazal n 65 000 n wawalen, i d-yessuffeɣ ɣer Usqamu unnig n timuzɣa akked tezrigin ENAG. Yemmeslay-d daɣen ɣef yiɛewwiqen d wuguren i d-yemugger deg unnar n unadi deg tmaziɣt, segmi yebda aqelleb n wawalen i d-yessuffeɣ d wayen i d-iḥawec d amawal, yennulen merra taɣulin n ddunit. Yenna-d belli anadi deg uḥric n tutlayt tamaziɣt yewɛer, ulamma tutlayt d tanesbaɣurt, maca ar tura aṭas i mazal ilaq ad yettwaxdam. Mi yekfa asarag-agi-ines, yella-d uskasi sɣur yimdanen yellan dinna deg temkerḍit-agi. Syin akkin yella-d usenzi s ubuddu n umawal, yettnuzu ugar n 8000 DA. Yal amnadi amaziɣ neɣ win yessuqqulen ɣer tmaziɣt neɣ si tmaziɣt ad t-yesɛu gar yifassen-is, imi yal awal ara tiḥwiǧeḍ, ad t-tafeḍ deg-s. D axeddim n unnar am wagi i teḥwaǧ ass-agi tmaziɣt.
Gh. A