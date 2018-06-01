Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)
Iɣil n Naser
Ad tili tfaska n yifɣulen i tikkelt tamezwarut
I tikelt tamezwarut, ad theggi tddukkla tadelsant Sumam n taddart n Yiɣil n Naser di tɣiwant n Iɣrem , yiwet n tfaska taɣelnawt n yiffɣulen ( caricatures ). Ad tili tfaska-a, ass n 7 d 8 deg wayyur n yunyu, anda ara ilin 9 n yimsikniyen i yettwassnen deg ufɣul di tɣamsa. Ad nader : Azedine Aliouchouche, Ghilas Ainnouche, Ahmed Medjani, Djamel Lounis, Karim Bouguemra, Madjid Kemila akked Samir Sadki. Imsunaɣen-a, ad sbegnen, di tsebḥit, ayen i sunnuɣen. Ma yella deg yiḍ, ad ilin isaragen anda ara d-mmeslayen ɣef tirmitin-nsen deg taɣult-a akked tlelli n umeslay di tɣamsa. Am wakken, daɣen, ad sunɣen yinaẓuren-a kra n tfelwiyin ɣef leḥyuḍ n taddart . "Nebɣa ad nexdem yiwen n umkan i tẓuri-a, imi d yiwen n wallal akken ad nessiweḍ isallen. Ma d iswi-nniḍen, nebɣa ad nefk tagnit i yinaẓuren-a akken ad mmeslayen, ad d-sfehmen ayen xedmen. D tagnit, diɣ, i umbeddel ama d tifelwiyin-nsen ama d tiktiwin’’ ? Wagi d awal n uselwan n tddukkla Mass Boualem Bacha .
S.Yamani