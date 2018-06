Ccektayen yinelmaden seg tgella

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Am wakken i d-iban lḥal taggara-a, yettwaberreḥ daɣen wawal, d akken segmi d-yebda wayyur n tuẓamin, sɛeddayen yinelmaden n tesdawit n Bgayet yir tignatin deg tuget n tnezduɣin tisdawanin. Ama deg Terga Uzemmur, 1000 n wusuyen d tiyaḍ. Tamentilt n waya, tcudd ɣer tgella i asen-d-yettwaheggayen, iɣef i d-nnan ur tezmireḍ ad tt-teččeḍ. Ama d unud (plat) n ufḍar, neɣ d win n useḥḥer, ttwalin-ten yisdawanen xussen seg yakk tamiwin. Seg waya dɣa, terra-ten tmara ad rezzun ɣer yisečča n rreḥma n Bgayet, i d-yezgan meqrub tasdawit, akken ad sutren afḍar. Ulamma isečča-a, muggen abeɛda i yiẓawaliyen, i yigujilen d wid yeṭṭef lḥal deg ubrid, maca d ayen i ufan yisdawanen d asellak i truẓi n laẓ. « Am tgella n ssḥur am tin n lefḍur, d ayen ur yezmir yiwen ad iger deg yimi-s. Lbenna ulac, tisent tikwal tzad tikwal tenqes, tagella terɣa. War ma nemmeslay ɣef ciṭṭuḥ-nni i d-ttakken, seg ur yezmir ad yerwu umdan ɣas lemmer telha. Ilaq ad yuɣal, ad yessuter akken ad tamed tgella ». Akka i aɣ-d-yenna yiwen n usdawan. Sya ɣer taggara n wayyur-a n remḍan, ur iban amek ara tkemmel taluft-a deg tnezduɣin tisdawanin n Bgayet. Imi deg wakud n yikayaden n taggara n useggas i d-iḍerru waya, ssaramen yilemẓiyen isdawanen lemmer zun ad telhu tegnit am acemma. D ayen ara asen-yerren ussan n remḍan d ifessasen, ara ten-yeǧǧen ad gen amek ilaq deg yikayaden.

M. K.