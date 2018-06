Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Ass n 09 Yunyu i d-itteddun, ad d-tili tuffγa tunsibt n yizlan n At Wagrakal deg tmurt n Fransa. Izlan-a ara d-yeddun deg sin iḍebsiyen (disques), deg-sen 28 tezlatin (ccnawi) i cnan 28 yinaẓuren yettwassnen, ma d isefra, yura-ten umedyaz Ameẓyan Keẓẓar. Izlan-a d abeḥri ara yezzuznen iman n win ara asen-yeslen. D ccawi ara d-yessakin iḥulfan-nneγ yemmuten deg-neγ acḥal aya ... D tiγri n Wagrakal i nekkni s Yiqbayliyen akken ad d-nemmekti ansa i d-nekka. D asiwel i Ugennaw-nneγ -Anẓar- akken ad d-yuγal γur-neγ, nekkni ad uγal γur-s, acku seg wasmi i t-neǧǧa i aγ-yeɛreq ubrid-neγ n tidet. Izlan-a d assaγ gar tmurt-nneγ d umezruy-is. D assaγ i yezdin gar tmurt-nneγ d tmura n Wagrakal i as-d-yezzin. Acku, Tamurt n Leqbayel d yelli-s n Wagrakal, nekkni d arraw-is. Izlan n At Wagrakal d inig deg umezruy-nneγ aqbur γer tγerma-nnneγ tagrigit-tarumanit ideg nettekki ula d nekkni. D izlan-a ara aγ-yemlen d acu-aγ, u d acu-t umḍiq-nneγ deg talsa.

Wid i yecnan izlan-a :

Aḍebsi I

1) Tiwizi/ Kamal Iflis

2) Tifrit/ Kahina

3) Tiγri/ M#

4) Ilibbiyen/ Iddir Salem

5) Lewḥuc/ Myriam Hammani

6) Agellid Ameqqran/ Les frères Houri

7) Abeḥri n lmut/ Djamal Kaloun

8 ) Tasaft n taddart/ Massa NAbeth

9) Igider/ Yugurten

10) Imensi n tefsut/ Menad

11) Iṭij/ Tenna

12) Ubdir/ Belaid Branis

13) Medusa/ Rezki Rabia

14) Tamurt n Yiqbayliyen/ Ferhat d Zahia Bel

Aḍebsi II

1) Ccna n wesfel /Zira

2) Yyaw yyaw/ Said Amsiwel

3) Neftun/ Mohand Ouali

4) Amusnaw/ Youcef Boutaleb

5) Targit n ccetwa/ Timnayin

6) Anẓar/ Azal

7) Bururu/ Lycia

8 ) Tallit n wureγ/ Issad

9) Westa/ Djamila Amzal

10) At Wattas/ Ali Ideflawen

11) Iter/ Kahina

12) Wnisa/ Amirouche Amwanes

13) Awi-d aman/ Houria Cheurfa

14) Agellid n waman/ Idir

Larbi Yahioun