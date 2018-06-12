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Bounouh
Tajmilt i ucennay Mohamed Chemoune
Ass-nni n lexmis 7 yunyu d wass-nni n lǧemɛa 08 yunyu, tuɣal-as tejmilt meqqren i ucennay Mohamed Chemoune, i d-tefka taddart Vouzoula di tama n Bounouh. D tajmilt yeddan ɣef teɣzi n sin wussan. Tebda taṣebḥit n wass-nni n lexmis, s kra n temsikniyin, yecban tinna n yimagraden n tɣamsa yettwarun fell-as, timsikent n tkasiḍin-is d ttṣawer-is. Ma deg tmeddit n wass, yella-d usenɛet n yiwen usaru, swayes rran tijmilin i yinaẓuren n temnaḍt-agi n Bounouh, gar-asen Mohamed Chemoune. Ma d ass-nni n lǧemɛa 8 yunyu 2018 ɣer yiḍ, llant-d tnagiyin ɣef tudert d yimuhal n urgaz-agi meqqren yuran isem-is deg umezruy n ccna. Aṭas n yinaẓuren i d-yerzan ad as-rren tajmilt, gar-asen Ouazib Mohamed Ameziane, Arezki Bouzid...atg. Am wakken daɣen i d-rzan ɣur-s yineɣmasen iqburen n umaṭṭaf wis sin d win n RTA akked yimurar n terbaɛt n yilmeẓyen n Leqbayel (JSK). Ad nesmekti kan, belli Mohamed Chemoune gar yicennayen imezwura i d as-yerran tajmilt i JSK akked umeddakkel-is acennay Farid Ali n temnaḍt-agi-ines. D leqdic adelsan s wazal-is, i d-heggan yimsuddsen-agi: Tasqamut n taddart n Vouzoula s tallelt n Usqamu aɣerfan aɣiwan n Bounouh, Asqamu aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu, Tanmehla n yidles n Tizi Uzzu, Tiddukkla tadelsant “Moh Said Oubelaid”, akked tin n “Yilmeẓyen n Bounouh”. Yella-d leqdic-agi, deg sin n yimeḍqan-agi: Axxam n yilmeẓyen n Bounouh akked uɣerbaz amenzu Mohamed Laoubi. Ɣer taggara, ad nesmekti imeɣriyen, belli acennay Mohamed Chemoune, d ilemẓi mi yebda ccna. Deg useggas n 1964 i yebda i cennu s wudem unṣib, seg yimir ar ass-a, ɣur-s 24 n tkasiḍin. Acu kan tineggura-agi, yejbed iman-is ɣef ccna seg temrawt-nni taberkant. Maca yettara tijmilin i yirgazen n lfen yal tikkelt mi ara as-d-ssiwlen. Ma d tizlit akk swayes yettwassen “Ma truḥeḍ a gma awi-iyi aw Ḥmimi”, anwa ur tt-nessin ara.
Gh. A.