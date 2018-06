Tamacahut n Mḥend uccen

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Aḥric wis 2

Azekka-nni cwiṭ am acemma, a-t-an yewweḍ-d Mḥend uccen, isers iman-is ddaw ttejṛa, yebda la icennu: « Ad i yi-d-tḍeggreḍ yiwen deg warraw-ik, neɣ ad n-aliγ, ad ken-ččeɣ irekelli ». Ihi, isɣi-nni, yerra-as-id : «Ali-d ma tzemreḍ ad d-taliḍ » . Yekker Mḥend uccen yenna-as : « Ay amcum, ad jelbeγ, ad n-aliɣ, ad ken-ččeγ irkelli ». Xas akken yuggad-it, isγi-nni yemekta-d ayen i as-yenna uwtul n lexla , yerra-as-id: « Ali-d ma tzemreḍ ad d-taliḍ. » Iwexxeṛ iman-is ɣer deffir Mḥend uccen, ijelleb, yeɣli-d ɣer lqaεa! Iɛawed abrid wis ssin, ijeleb yeɣli-d ɣer lqaɛa! Yuγal akken iwala isɣi yeṭṭef deg wawal is, yeṭṭef abrid-is iṛuḥ ad isterwes anda-nniḍen. Zrin akken kra n wussan, yuɣal yisɣi-nni amcum yebda yettcedhi arraw-is, yebɣa ad ten-iẓeṛ. Mi d tameddit n wass, yebda ala yettru yeqqar-as: « Wisen amek i teḍṛa d warraw iw, aqli-yi cedhaɣ ad ten-ẓṛeγ! ». Cwiṭ ama acemma, yusa-d uwtul nni n lexla yenna-as: « Acu i ak-yuγen akka diγen a gma isγi, acuγer akka i tettruḍ?». Ihi yerra-as-id yisɣi: « Aqli-yi di yir wukud, cedhaγ arraw-iw, acḥal-aya ur ten-ẓriγ »! Armi i t-iɣaḍ yisγi-nni, yekker yenna-as: « Aha tura ṣfeḍ imeṭṭawen-ik, azekka, ad neddukkel, ad nṛuh γer Mḥend uccen, ad nḥettem fell-as, ad ak-ten-id-yerr! ». Azekka nni, ddukklen, ṭṭefen abrid-nsen, ṛuḥen ad qelben γef Mḥend uccen. Cwiṭ am acemma, walan-t la d-iteddu γur-sen. Yekker uwtul-nni n lexla, yenṭeq ɣer ɣur-s yenna-as: « A Mḥend uccen, yewweḍ-d wakud akken ad as-d-terreḍ arraw-is i yisγi » Dayen tura ad yili lemden tisurtin n ddin! Iwala Mḥend uccen dayen yettwaḥres, yekker yerra-as-id: « A-ten-id la lemden tasuret taneggarut, aset-d azekka, ad asen-teslem! » Isɣi-nni yeǧǧuǧeg-d wudem-is, yecmumeḥ d cituḥ (…Tettkemmil)

Seg tgemmi n teqbaylit