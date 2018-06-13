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At Waɛban
Uḍan n tmucuha
Seg taddart ɣer tayeḍ, seg tiɣilt ɣer tayeḍ, yettkemmil umalas ilemẓi Fares Idir tirziwin-ines ɣer temnaḍin yemgaraden n tmurt, anda yettemlil igerdan, i tegnatin n usiwel n tmucuha. Seg wansi ara iɛeddi, ad yeǧǧ dinna tamsirt idumen i warrac imecṭaḥ. Dɣa, deg ussan-a n remḍan, yewwi-t ubrid ɣer Tizi Uzzu, ad d-yawi kra n tmucuha i lmend n wass agraɣlan n ugrud, deg wuḍan n tmucuha. Gar temliliyin i as-d-yellan deg kraḍ n tuddar, ad d-nessuk awal ɣef tinna n At Waɛban, anida yessur (yexleḍ) umyi (mythe), tamsirt, anecraḥ d umezruy. Deg teɣzi n wazal n usrag d uzgen, yessaweḍ umalas Fares igerdan i as-d-yefkan tameẓẓuɣt ɣer yiwen n umaḍal, ala nutni i as-iḥulfan yella. Ddeqs n warrac i iḥeḍren dinna, akk-nsen mmɣen deg yineḍruyen i d-yettilin deg teqsiḍt. « Tikkelt-a, ferneɣ ad d-awiɣ amaynut, mi d-ssawleɣ timucuha i d-snulfan warrac s timmad-nsen deg yiḥuna i xedmeɣ yakan. Ulamma yella wayen i d-rniɣ akken ad cebbḥeɣ tamacahut, maca tikti ǧǧiɣ-tt d tinna-nsen ». I aɣ-d-yenna Fares Idir. Send ad d-yernu: « S lebɣi n wul i rziɣ ɣer dinna, ladɣa imi yi-igan leqder tddukkliwin-nni. Sḥasfeɣ imi llan wid ur nxeddem azal i tmacahut d umalas. ɣas ma kecmen di tẓuri d yidles ula d nutni ». Ad d-nesmekti belli, ikemmel Fares Idir abrid-is seg Wat Waɛban sriḍ ɣer Tferdud, taɣiwant n Abi Yusef di Micli, i yiwen n yiswi: timlilit akked warrac. D awellih dɣa ɣef taddart n Tferdud, imi din ara tili tfaska i d-iteddun Siwel-Taẓuri. Ɣef wawal n umalas, azal n 400 n yiterrasen, tuget deg-sen d arrac, i iḥeḍren i kraḍ n yisiharen iɣer yettwaɛreḍ sɣur tddukkliwin tidelsanin n temnaḍin-nni.
M. K.