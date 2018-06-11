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Lɛid tameẓyant
Yekfa Remḍan, yekfa udrim, nezfent twaculin
Xas ulamma yettili-d ciṭ n unecreḥ deg wuḍan n Remḍan, acu kan yettaǧǧa-d camma deg texriṭ n umdan.
Akken i as-yenna winna « Xeddmeɣ, yettader uḍellaɛ ». Tettserrif tmetti ugar n wayen i d-tettḥelli. Akken bɣunt xedment twaculin leḥsab i umesruf deg waggur n Remḍan, ttafent-d zyada n tedrim, i ilaqen, deg wayen ɣef wayeg ur bnin ara, neɣ deg wayen iwumi ur gin ara azal ameqqran. Am tẓidanin n yal ass, ttawilat n usiweḍ, ciṭ n tedrimt i warrac, timeɣriwin n ccna d wayen-nniḍen. Aya si tama. Wammag ayen i tent-yugaren merra, d asnerni n ssuma deg yal asafar n wučči i d-yettilin mi qrib ad d-yaweḍ Remḍan, neɣ ɛad deg taggara-as, deg wussan n lɛid. « Remḍan-agi, yuɣal d lɛada, mačči d lɛibada. D aggur n baḥwasu : ala win ur nwaɛa ara i kra. Yerna qqaren-d zaɛma d agur n useddeq akked uɣiḍi, meɛna nettwali akk anemgal-nsen. Yuɣal Remḍan d ass n wurfan, d ass n ukerciw ». I iwala yiwen umɣar. Ula d tiwaɣiyin n yiberdan, ttilint-d s tuget deg waggur n Remḍan ɣef wakken i t-id-nnan srabes n usellek. Ttilin-d twaɣiyin-agi s sebba n wurrif n yinehharen akked uɣseb deg tenhart-nsen. Rnu ɣef wanect-a, ccwalat d umqelleɛ i yettilin deg yal tazniqt ɣef wayen ur nesɛi azal : ɣef ciṭ kan akka n umeslay, ad tafeḍ sin ttnaɣen, ttemyergamen. Tikwal, ssawaḍen-tt akk s ifassen. « Wammag iɛessasen n ddin, fiḥel ma nudder-iten-id. Wid-nni yerran iman-nsen deg umekkan n Rebbi. ‘Nutni deg yigenni, netta deg lqaɛa’. Ad ttɛassan win yeččan deg Remḍan i wakken ad t-wwten, meɛna ur ttwalin ara imeɣban-nni ur ntett ara ɣef teɣzi n useggas », i aɣ-d-yenna Nadir, ikemmel deg wawal-is « Taggara-a, ha-ten-in la ttgallan deg teḥdayin : tid ur nettlusu ara lḥijab, ad tent-wwten s l’acide. Ruḥ tura kečč, ad tidireḍ akked wigi ! Ma nedda-tt akka, nniɣ-awen ad nuɣal srid ɣer deffir, ɣer yiseggasen-nni n 1990. Ttun yimdanen ayen akk iɛeddan fell-asen ». Ma d Rabah, seg tama n Wat Wagennun, yenna-d : « Cwi kan, llant tamiwin-nniḍen anda mazal ttgallan s jmaɛliman. Nukni seg tama n Wat Wagennun, ulac akk uguren-agi n Remḍan : win yebɣan, yuẓum ; win yebɣan, yečč-it. Tetten ɛinani am wussan-nniḍen. Ur d-yecliɛ umdan deg wayeḍ. Yal wa deg ccɣel-is. Yal wa aqerru-is deg tcacit-is. Deg leɛmer sliɣ i sin yimdanen mqellaɛen ɣef ssebba n Remḍan dagi deg tama-agi-nneɣ ». Ula d Hakim, yedda-d deg rray-a. « Ttilint-d, yal iḍ, tmeɣriwin deg Bujimaɛ. Ttruḥunt-d twaculint i wakken ad kksen ciṭ ɣef lxater-nsent, ad ferǧent icennayen yettɣennin din-a, yerna d timeɣriwin deg berra, deg uɛerqub. Slant i waṭas n yicennayen, yecban, Zedek Mouloud, Allaoua, Ali Amrane, Ali Ferhati,…atg, meɛna deg leɛmir teḍra lḥaǧa, neɣ čaqlala. Ttɛeddayent tmeɣriwin-a deg sser d liser. Deg talwit akked lemqadra. Yerna, ur yelli din la aǧadarmi neɣ apulis. Llan kan yilmeẓyen i yesseḥbibiren ɣef talwit akked lemqadra, s yifassen ilmawen, meɛna s tiẓedt n yilsawen n Teqbaylit-nsen ». Ulamma, sɛeddant twaculin-a uḍan igerrzen, acu kan, ẓrant mazal lmesruf-nniḍen, ad tent-yenced. Lmesruf n leɛyudat, lɛed tameẓyant d tmeqqrant, imuras n warrac, syin tuɣalin ɣer uɣerbaz. Mebla ma ddant-d tmeɣriwin n zwaǧ i yettilin deg unebdu…Akken yebɣu yili lḥal, lɛid tameggaz i yal yiwen.
Hocine Moula