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Bgayet
Teɣlay ssuma n yisufar n wučči
Segmi d-tettqarab tfaska tameẓyant n yinselmen, seld ayyur n tuẓamin, yebda uɣerman n usamar n Bgayet yettḥulfu s teɣlayt n yisufar n wučči, abeɛda tidelt (lxeḍra) d yigumma. Ulamma taɣlayt-a, tban-d yakan ddeqs n wakud ɣer deffir, maca deg tuffɣiwin tineggura i ulzuz i walan tuget n medden yir agemmuḍ ɣef texriṭ-nsen. Imi aṭas iwumi gren irebbi, akken ad sfugglen lɛid n ufḍar s yal ssenf n yisufar, llan wid i d-imuggren sdat-sen ulamek. « Zemreɣ kan ad d-iniɣ d tuqqda i aɣ-teqqden s sswami-a. Ulayɣer akk ad yessirem uẓawali ad d-yaɣ ayen yebɣa wul-is ». I d-yenna yiwen n umezdaɣ n Ayt Smaɛel. Ilaq ad d-nini belli yerna-d waya aṭas n wurrif i yiɣermanen, ugar n wayen sɛan d iɣeblan inmettiyen. Tikwal d aḥric n yimarkantiyen i yettcektayen ɣef duru ma terna di ssuma n yisufar, ama d igejdanen seg-sen neɣ d wiyaḍ. Amek ihi ara yili waddad n ugellil, ur nessawaḍ tikwal tajernant taddayt yettwaḍemnen (SMIG) i wayyur. Deg waya, mačči ala lxeḍra i yeɣlayen, imi tewweḍ llubya ɣer 240 n yidinaren i ukilu, cclaḍa ɣer 140 n yidinaren, iṭenṭumen ɣer 120 n yidinaren. Maca, ula seg tama n yigumma, seld mi qeɛden cwiṭ di ssuma, ulin ubanan d uḍeffu (teffaḥ) am wakken ur asen-yettizmir qrib ula yiwen. Tura akka deg Lberj n Mira d Ayt Smaɛel, yewweḍ ubanan ɣer 650 n yidinaren i ukilu. « Greɣ zun ad d-aɣeɣ akilu n teffaḥ ussan-a kan. Maca akken kan i yi-d-yerra umsenzu i tririt-iw mi steqsaɣ acḥal ssuma-s, dindin bedleɣ rray. D awezɣi ad serrfeɣ ugar n 1000 n yidinaren i ukilu n teffaḥ ». I d-yenna s usḥissif uɣerman-nniḍen. Di teswiɛt-a, llan wid yerran llum srid ɣef yimetjariyen idiganen, war ma walan ansi i d-tettas sselɛa-nni. Imi ɣef wawal n at tḥuna, nutni teddun kan akken yedda ulzuz aɣelnaw. Meḥsub ma yella uɣen-d isufar s rrxa, ad ten-aɣen medden rexsen, ma wwḍen-asen-d ɣlayit di ssuma, ad ten-awin medden ɣlayen.
M. K.