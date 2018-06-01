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Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel
Tamacahut n tgelda
Yella yiwen ugellid, yuki d-yiman-is belli tfuk-as tezmert. Imi akka issunefk-as ad yerr yiwen-nniḍen deg umdiq-is, maca amek ara yeg akken ad d-yaf win ɣef wacu ara yettkel, win izemren i tgelda . Yufa-d tikti, dɣa yenna i lɣaci : « Kra n win yesɛan baba-s yedder, ad t-yezlu ». Kkren lɣaci n tmurt-nni, zlan akk baba-tsen, anagar yiwen ur t-yezli ara. Mi yewweḍ ɣer baba-s, yenna-as akka d wakka. Imir-nni, yerna ugellid yenna-asen : « Ad i yi-d-tawim seksu ɣef wacciwen n yizgaren ». Azekka-nni, yal wa amek i as-iga. Qqnen aḍebsi gar wacciwen n uzger. Wa yesker takemmust n seksu deg uceṭṭiḍ, yeqqen-itt neɣ yurez-itt ɣer yic n uzger, yal wa amek i as-iga akken aa as-yawi seksu i ugellid ɣef yic n uzger. Azekka-nni, mi d-yeffeɣ tanzayt, yettwali-d ɣer lɣaci, yeqqim seksu yettafeg ɣer yigenni, izgaren-nni, la srugmuten, tekker ddunit ad telḥu, anagar yiwen i d-yeṭṭfen yiwen urgaz i yemsegza yid-s, ad as-d-yerfed tarbuyt n seksu i ugellid. Agellid, mi t-id-iwala akken, yenna i lɣaci nni: « Ruḥet akk anagar wihin iwumi i d-yerfed akka wihin tarbuyt ihin. Yenna-asen s wurfan : « Siwlet-as ! » Winna mi d-yewweḍ, yenna-as ugellid : « Amek nniɣ i lɣaci ad i yi-d-tawim seksu ɣef wacciwen n yizgaren, kečč tewwiḍ-iyi-d argaz. Wagi d argaz mačči d azger ». I as-yenna ugellid. Argaz i d-yeṭṭfen win i as-d-irefden tarbuyt yerra-as: « Ay agellid, wagi tettwaliḍ deg ufus-iw, mačči d argaz. Ini-as d acu-t wass-a, d acu-t wayyur deg nella ? Ma yenna-ak d acu-ten, a-t-an d tidet d argaz neɣ ma ulac ur d-tettafeḍ ara azger am wa ? Agellid, yenna-as i win i d-irefden akken tarbuyt n seksu : « D acu-t wass-a, d acu-t wayyur deg nella. Iṭallay ɣer yigenni ma ad iwali ayyur neɣ awwah. Yuɣal ugellid ɣer win i t-id-yewwin: « I baba-k, anda yella ? awi-t-id. Yerra-as-d: « A-t-an deg uxxam. Imir-nni yerra-t deg umḍiq-is. Yugal win akken ur nezli ara baba-s d agellid γef tmurt.
Seg tgemmi taqbaylit