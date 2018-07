Tamsefrut, asaru n yinelmaden n uɣerbaz Atmaten Kerkache

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Tamsefrut, d yiwen n usaru i ssulin yinelmaden n uɣerbaz alemmas Atmaten Kerkache n temdin n TiziUzzu. Ttekkin deg umahil-a, ugar n 250 n yinelmaden i d-iseknen leqdicat i yettwaxedmen deg uɣebaz, s umata. I wakken ihi, ad ffken azal i yirmad-nsen, u ad ten-id-ssifriren ɣer tmetti, xelqent-asen-d tselmadin-nsen n tmaziɣt asaru i usenfar-a, anda tikti tamatut tettezzi tettarra ɣef yidles d tutlayt tamaziɣt. Akka ara naf tirza tadelsant n yinelmaden ɣer Tipaza, Tigzirt, Bgayet, Tikdja, asalay n yimeɣras n Tizi Uzzu,…atg. Am wakken i llant ayendin n tezlatin tiqbaylin, d tijmilin i waṭas n yicennayen. Gar-asen Hacène Abassi, Amour Abdennour, Ait Menguellet, Akli.D, Dihia, Idir, Idir Sennan… Uraren asaru-agi deg kra n temnaḍin yemgaraden, yecban Bouhinoun, At Ouacif, Azeffoun, Axxam n umezgun Kateb Yacine n Tizi Uzzu akked uɣerbaz alemmas Atmaten Kerkache. Tewwi-d tekti tagejdant n usaru ɣef tedyant n Maziɣ, yiwen ‘’umɣar azemni’’ i yettnadin ɣef tmeṭṭut iḥercen, iḥedqen yesɛan sser d liser i wakken ad yezweǧ yid-s. Ihi, i wakken ad yaweḍ s iswi, yettektazal imdanen s temseɛraq. Acu kan, s kra n yisteqsiyen i yettak, ur d-asen-d-ttuɣalent tririyin iwatan. Akken armi d yiwen wass, tella-d tifrat n yiwet n temseɛraqt sɣur yiwen ugaz, maca, ifaq umaɣar azemni d akken argaz mačči d bab n tririt. Akka i yessaweḍ ad ɣer teɣbalut n tifrat. Ihi, tifrat-agi, tekka-d sɣur yiwet n teqcict. Syin yuɣ-itt, u yeḍra-d wayen i d-yeḍran…

Leqdic am wigi i d-yettbegginen, i wid iwehmen, acuɣer d Tizi Uzzu i yettawin yal tikkelt amḍiq amezwaru deg yikayaden n taggara n useggas. Asenfar-a, d abruy kan n wayen i d-ibanen deg uzal i ttaken yselmaden, inelmaden akked yimawlan-nsen i uɣerbaz s umata. Deg lwilayat-nniḍen, anda akken tiyemmatin, ttaɣent-d ddheb s yidrimen-nsen, ma d Tiqbayliyin, ttxellisent timsirin i warraw-nsent. Anda akken irgazen n tamiwin-nniḍen, ttḥewwisen ad zewǧen i tikkelt tis tlata neɣ rebɛa, Iqbayliyen, ttnadin amek ara d-rnun timussniwin i dderya-nsen. Anda akken …

Hocine Moula