Yerkeb-iten lɣiḍ yimezday n taddart n At Zɛim

Sdat n uneḥbus n yisenfaren n uɛawed n yiqadusen n waman n tisit, deg wussan ineggura, yerkeb-iten lɣiḍ meqqren yimezdaɣ n taddart n At Zɛim yettabaɛen ɣer tɣiwant n Mɛatqa, ɣef temsalt-agi i iḍullen acḥal aya. Acḥal-a i d-yettili uḥellel deg srabes yemgaraden teɛna temsalt, ɣef uqerru-nsen imeḍebber amezwaru n dayra n Mɛatqa d tenmehla n Tgella n waman ( DRE) i tifrat n uɣbel-agi, yettwaɛelqel ugar n kraḍ (3) n yiseggasen, meɛna ar tura ur d-iban yixef-is. ɣƔef leḥsab n uselway n tesqqamut n taddart n At Zɛim ‘’ Aɣbel yebdda yakan deg tazwara n beddu n usenfar deg useggas n 2015. Takkebanit i d-yelhan s uxeddim n usenfar, tessemras tarrayin yeffɣen i ilugen n uxeddim, rnu ɣef waya abellez n uxeddim’’. Dima deg wayen i d-yenna yiwen umezdaɣ n taddart : ‘’Ula d srabes i d-yelhan s uḍfar n usenfar, ur xdimen ara yak axeddim-nsen. Dɣa imḍebbren n Tsemsert n waman (ADE), ur xdimen ara ayen yellan fell-asen, aldɣa aseḥres deg utbaɛ n yilugen iwatan deg uxeddim. Dɣa tufa tkebbanit ayen tebɣa. Dayen ur iqebbel laɛqel : iqadusen n waman, rsen ɣef wakal, ur ɣzin ara ula 15 cm. Iqadusen, twaremlen s uzru, mebla akal isaffen’'. Deg waddad yecbal wa, ssutren yimezdaɣ n taddart, deg tazwara n useggas n 2016, deg yimḍebbren teɛna temsalt i wakken ad rren talast i tkebbanit-agi, d ubeddel-ines. Acu kan, sɛuẓzgen yimḍebbren teɛna temsalt, stehzan nezzeh deg usenfa-agi. Seld aseggas n uneḥbus n usenfar (2017), mbaɛd mi tewweḍ tfidi s iɣes deg useggas n 2018, qesden yimezdaɣ, akken yebɣu yili lḥal, ad ssiwḍen ɣer tifrat n uɣbel n usenfar. Dɣa fran-tt deg yiwet n temlilit i d-yessemlalen yakk imḍebbren taeɛnɛa temsalt, imḍebbar amezwaru n dayra n Mɛatqa, iɛeggalen n Useqqamu aɣerfan aɣiwan n Mɛatqa, Aɛeggal n Tgella n waman (DRE) n Tizi Uzzu, imḍebber n Tsemsart n waman (ADE) d yimḍebbren n tseqquma n tudrin n Mɛatqa, deg taggara n waggur n furar. Akka ssawḍen, deg taggara n temlilit, yiɛeggalen n yal aḥric ɣer kra leblanat. Gar-asen akemmel n usenfar, asbeddi n yiwet n tesqqamut ara d-yelhun s uḍfar n usenfar. D takebbanit-nni kan ara ikemmlen axeddim-a. Ɣas ma deg tazwara, ur qbilen ara yiɛgallen n tseqquma n tudrin akemmel n tkebbanit, maca ur sɛin ara tifrat-nniḍen, imi iswi d keffu n usenfar. Ugur dima yezga, imi takebbanit tuɣ tannumi d ubellez n uxeddim. Dɣa imezdaɣ n taddart n At Zɛim, qesden tikkelt-agi ad rren talast i tkebbanit-agi. Yettnerni s imal lɣiḍ n yimezdaɣ, deg wakud n unebdu, anda ḥwaǧen yimezdaɣ aṭas n waman. Ɣef wanect-a, dɣa, i ssuturen yimezdaɣ i tikelt-nniḍen deg lwali n TiziUzzu tifrat n uɣbel-agi, ladɣa aneḥbus n tkebbanit i d-yelhan s usenfar akked akemmel izerben i usenfar-agi s tkebbanit-nniḍen.

