Yettuɣal-d uɣbel n lexsaṣ n waman n tissit

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Yezga yettili-d uɣbel n lexsaṣ n waman n tissit deg tɣiwant n Mɛatqa, yal tallit n unebddu. Dɣa deg wussan-agi ineggura, yerkeb-iten lɣiḍ tseqquma n tudrin n tɣiwant ɣef waddad n Tnegla n waman. Aɣbel yeɛna tuget n temnaḍin. Ɣef leḥsab n kra n yimezdaɣ n taddart n At Zɛim, ugar n snat n ledwar-aya, ur sɛin aman. Llan kra n yizenqan anda ur sɛin ara aman ugar n waggur, am tudrin n Lbir, Iɣil Aɛwen, Tajdiwt, At Aḥmed, At Ɛissa Uzyen, Icarqiyen d Tizi- Mnus ...atg, dayen i ten-icuɣben aṭas, ladɣa tid yenḥafen, ur nezmir ara ad d-taɣ tanutfi ( citerne) n waman s 2000 DA i yiwet. Imḍebren n tɣiwant n Mɛatqa teɛna temsalt, nnan-d yakka-d lexsaṣ deg Waman aɣrem n Tsaddurt imi cudden deg yiseggasen ineggura ɣer temdint tamaynut n Wad Fali. Rnu ɣef waya, d akken azeṭṭa addad n dir i seg i d-ggrann yiqadusen. Ɣef leḥsab n yimḍebber n tɣiwant, d akken tcudd tifrat ɣer keffu n usenfar n uẓeṭta n waman i d-yezgan deg unẓul n tɣiwant.

A. Z.