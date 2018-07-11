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ƐIN TIMUCENT - Ad tili ussan n 22 d 23 ctember 2018
Timlilit tagraɣlant ɣef ugellid Sifaks (202-250 uqbel Ɛisa)
Ad tili yiwent temlilit tagraɣlant ɣef ugellid anumidi Sifaks (202-250 uqbel talalit n Sidna Ɛisa), deg wussan 22 d 23 ctember i d-iteddun deg Ɛin Timucent.
D annect-agi, swayes i d-iberreh umaru amatu n Useqqamu unnig i timmuzɣa, Mass Si El Hachemi Assad, deg waggur-nni n yunyu yezrin di Skikda. Asentel n usarag-agi, ad d-yili akka: «Tagelda n Yimasisilen (Numidya Tutrimt), Sifaks d umtawa n Siga (206 uqbel Sidna Ɛisa». D tagnit daɣen ideg ara d-mlilen yimnadiyen isdawanen d yimazarayen, i wakken ad skasin ɣef umezruy d yigaluzen n Numidya tutrimt ddaw tgelda n ugellid Sifaks. Ad meslayen daɣen ɣef teɣzi n sin wussan-agi, ɣef tgemmi n yimeḍqan isenzikiyen (sites archéologiques), yellan deg wakal n tgelda n Imasisiliyen, i yettnuneḥsaben d agerruj ideg teffer tmussni n umezruy d yiẓuran n ugdud amaziɣ amesbaɣur i mazal ur yettwassnen ara imi ulac tizrawin fell-as. Di teɣzi n temlilit-a n Ɛin Timmuccent neɣ di Lmersa Ben Mhidi ( i d-yezgan ɣer tama n Siga), ara d-yili wawal s telqayt sɣur yimussnawen ara d-yasen si tesdawiyin tizzayriyin akked tberraniyin. Ad d-mmeslayen ɣef temsal tussnanin yerzan amezruy n tgelda n Imasisiliyen d unbaḍ (leḥkem) n ugellid-agi amaziɣ. Am wakken diɣ, ara d-yili deg umyager-a i usduqqes n unadi deg temnaḍt-a tamazrayt d uheggi n tecmilt ɣef yimahilen iqburen d yitraren ara d-yellin ɣef temdinin n tgelda-a tanumidit yesɛan azal meqqren deg umezruy n ugdug amaziɣ s wuzzig d win n talsa s umata.
Tiɣri i yimnadiyen
Iger-d umaray amatu n Useqqamu unnig n timmuzɣa, tiɣri i yimnadiyen yebɣan ad ttekkin deg temlilit-agi. Yessegza-d deg-s timsal-agi, yerzan ilugan n uttekki deg ttiɛad-agi ameqqran. Tamezwarut, isaragen ara d-yilin, ur ilaq ara ad ffɣen i yisental-a: Tawacult tagedlant n Imasisiliyen, Agellid Sifaks, Assaɣen yezdin gar Sifaks akked Ruma d Qarṭaǧ uqbel timlilit n Siga, Timlilit n Siga. Timentiliyin d yigemmaḍ n wassaɣen i d-yellan di tallit n tgelda n Yimasisiliyen, Inadiyen n tasenzikit, n umezruy akked n tsedga n temdinin-a: Siga, Sirta, Gunugu, Luy, Tipaza... Ad yili uceggeɛ n yizwal n teywalin d yigzulen n yisaragen n wid yebɣan ad ttekkin deg temlilit-a, ɣer tansiwin-agi: contact@hca-dz.org / secretariat@hca-dz.org / sg@hca-dz.org, annect-agi send 28 yulyu 2018. Isumar n yisaragen, ilaq ur ttɛeddayen ara 300 n wawalen, yerna ilaq ad seddun tameddurt-nsen. Ma d iḍrisen n yisaragen ilaq ad d-leḥqen uqbel ass n 24 deg unbir 2018, i wakken ad yili usiẓreg n wammud n yisaragen n temlilit. Ma ɣef yifukal n usuddes n temlilit-agi tussnant, yenna-d Mass Assad : «Nebɣa-tt d tagnit i yimnadiyen yerran lwelha-nsen ɣer temnaḍt-agi. Ad mmeslayen ɣef wayen yellan d wayen ur nelli, ama d tizrawin neɣ d imagraden neɣ d idlisen i d-yewwin ɣef tallit-agi n umezruy n tmurt-nneɣ ur nettwassen ara aṭas ». Ikemmel yenna-d ɣef yiswiyen n temlilit-a : « Tamezwarut, d asebɣes n yinadiyen ɣef tgelda n Imasisiliyen d usenɛet n yinadiyen d tezrawin yettwaxdamen yakan ɣef temnaḍt-agi n tmurt-nneɣ. Tis snat, d asaki ɣef useḥbiber i ilaqen ad d-yili ɣef tgemmi taɣelnawt n temnaḍt-agi tamazrayt Siga akked uslali n wassaɣen d yiẓedwan gar yemnadiyen yerran lwelha-nsen ɣer usentel-agi n tgelda n Imasisiliyen».
Adaoun Abdelghani