Ḥmiṭuc d Duduc deg teẓgi n ṭṭlam

Par DDK | Il ya 53 minutes | 60 lecture(s)

Aḥric 3

Akken twala Miγisa ajajiḥ-nni, tesla-as yesseglaf am yeqjan yeṣsḍenen, tenna-ysen i warraw-is: ‘’Ay arrac, sseḥmut ihi kunwi γef yiman-nwen, steεfut akka acemma, aṭas i tuzzlem! Nekk d baba-twen ad nernu ciṭuḥ uṣubbu d akessar, ad d-negzem kra n tqejemyar, mi nesmed ttεebga igerrzen, ad d-nuγal ad neglu yis-wen s axxam. Ḥmiṭuc d Duduc uγen-as awal, zzin-as-d i tmess-nni, yuγal yewweḍ-d lawan n imekli, ččan tiḥedrin-nni n lḥif, yerna imi slan i tyita n tgelzimt war addud, γillen d baba-tsen i yellan kan dinna γer tama-nsen. Nettat ziγen tiyita-nni mačči d tiγrit n tgelzimt, d amcum-nni n Dda Mira bu yisγaren i asen-tt-yendin akken yessefk. D yiwen uqejmur aquran i iεelleq deg yiwet tkessart γer yiwen ufurk n useklu, yettawi-t waḍu akka d wakka, iceṭṭeḥ, yekkat deg waddag n uxnac, yessawal sakin am teγri n tgelzimt. Akud ur yelli d win yennumen yettrağu, azizwu yeḍfer-d azal. Arrac yuker-iten nadam, ur uḥtamen ara d yiman-nsen seg εeggu n tmerğa almi xerrqent yis-sen tirga. Teḍra yid-sen igeswaḥen am wid-ak yezzren deg temda n leγrur. Akken d-ldin allen-nsen, yessaweḍ-iten-id yiḍ s tebrek-is i d-yessuffγen acciwen-is deg umḍiq ideg i ten-ğğan imawlan akken ad sseḥmun. Duduc tugad aṭas, tuγal testeqsa Ḥmiṭuc s imeṭṭi d usxenfer, tenna-as: ‘’I tura, amek ara naf abrid yettawin s axxam lawan-agi?’’. Ḥmiṭuc yekkes-as anezgum γef wul s tririt-is, yenna-as: ‘’Aha kan a uletma, ur yelli γef wacu ad d-tγeḍleḍ igenni, wagi mačči yakk d aγilif, rğu kan ciṭuḥ ad twaliḍ! Tura ad d-yeffeγ wayyur n tziri, ad teẓreḍ amek ara naf abrid war uguren’’. Akken i d as-yenna i teffeγ. Iḍall-d kan wayyur, tufrar tafat-is γef tγaltin s umata, yeddem uqcic yeẓẓuγer uletma-s seg ufus, ḍefren iẓra-nni i yessers, yakan, wa deffir wayeḍ akken tesrusu tzuxzuxt timellalin-is. Wehhan-asen abrid s axxam s ufeğğeğ-nsen akken yessefk. Fkan-asen-d yiwet n tafat am tin d-ttakent teftilin yettaγen γef yiri n ubrid n ukeṛṛus.

Seg kabyle.com