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Bacha Kahina, Oukacha Lyasmine d Bouayad Dahbia d tiselmadin n tmaziɣt deg uɣerbaz alemmas Atmaten Kerkeche n Tizi Uzzu
‘’Mi ara yeffeɣ unelmad s annar, din i ifehhem ayen yeqqar deg uɣerbaz…’’
Deg tdiwennit-a, newwi-d awal, yid-sent, ɣef usaru i xedment nutenti d yinelmaden-nsent. Ad nwala ansi i d-tekka tekti n usaru, acu n tzemmart uɣur zemren ad ssiwḍen yinelmaden s leqdic am wa. Am wakken i nwala, diɣ, uguren i d-mmuggrent deg unnar.
Aɣmis n Yimaziɣen : Amek i akent-id-tusa tekti-agi n usaru ?
Kahina Bacha: Yella, deg tazwara, d timucuha deg yidlisen n tmaziɣt. Syin, nessemlal tlata deg-sen, nessuffeɣ-d asaru s uzwel Tamsefrut i yellan, yakan, d azwel n yiwet n tmacahut gar tlata-agi : Tamsefrut, Tayri n ugellid akked Ḥmed lɛaref. Rnu ɣef wanect-a, tikti-agi n usaru mačči d tamaynut ɣur-neɣ imi nuɣ tanummi nesseklas akked yinelmaden-nneɣ leqdac-nsen, ama d isenfaren-nsen neɣ timeɣriwin i nteg deg uɣerbaz neɣ anda-nniḍen. Meḥsub timsikniyin-nsen s umata. Acu kan, yettxassa mliḥ usekles-nni, imi i d-yettili s ttawilat kan akka n menwala. Dɣa, yettban-d leqdic-nsen ixus am acemma. Ihi, nekker nenna-as, tikkelt-a, ad nessexdem ttawilat iwatan, s wakka ara nefk azal i yirmad n yinelmaden. Yerna ad asen-nefk taswiɛt i wakken ad sɛun turart deg ssinima, imi aṭas deg-sen i yesɛan tizemmar, maca ttagaden ad tent-id-rren ɣer tilawt.
Acu n tzemmar uɣur ara ssiwḍen yinelmaden s leqdic yecban wagi?
Oukacha Lyasmine : Deg tazwara, lemden-d tadukli akked tegmat. Uɣalen d imeddukkal. Lemden diɣ ssber imi aṭas i ilaqen i wakken ad tessaliḍ asaru. S usaru-agi, tettwakkes tilis yellan gar uselmad akked unelmad : lweḥc yellan ɣer unelmad, yuɣal d leqder i uselmad. Kra deg-sen, lemden tutlayt taqbaylit deg usaru-agi. Wiyaḍ-nniḍen, yettwakkes-asen ukukru n timawit. Fehmen ugar n temsirin deg usaru-agi : faqqen s wazal n usigez, gzan azal n waddad deg yisem, ladɣa imi llan yinelmaden iɛerbawalen d wiyaḍ. Lemden, daɣen, d akken gten wuguren deg tmetti, am tmenɣiwt, tamḥeqqranit, taneḥyaft akked lbatṭel. Lemden assaɣen i iwatan ad zdin imdanen, meḥsub amek ilaq ad yili umdan : win yesɛan ilaq ad iɛiwen wid yenḥafen. Walan azal n tmeṭṭut taqbaylit, imi mačči d ccɣel-nni akked ttɛebga-nni n uxxam kan iwumi tezmer neɣ iwumi i tlaq. Walan ula d nettat, tezmer ad d-tefk rray-is, ad tḍebber, imi seg zzman n zik n zik, tezga tmeṭṭut taqbaylit ɣer yidis n urgaz-is. Dɣa, d taswiɛt anda i yerra usaru-a tajmilt i tmeṭṭut u yewwi-d ɣef kra seg yizerfan-is.
Ihi, asaru-agi, yecba urti, yal wa ad d-yekkes ayen yebɣa ad t-yečč ?
Bouayad Dahbia : Limer ad testeqsiḍ inelmaden, ad d-tafed yal yiwen d acu i d-yelmed. Ad naf, yemxalaf wayen i d-lemden imi yal yiwen yettnadi ɣef wayen i t-ixussen neɣ i iḥemmel. Yal wa d acu i t-ixussen deg tilawt, yufa-t deg usaru-a: Wa d tawacult ; wa d cci ; wa d imeddukkal ; wa d tayri, atg. Nrennu-d, diɣ, ɛla ḥsab n lxetyar n yinelmaden, acu kan ur nteffeɣ ara seg wanaw yellan deg wahil.
Mebla ccekk, temmuggremt-d uguren. Acu-ten ?
Bacha Kahina : Amezwaru, d anemhal-nneɣ imi iṛeggem-aɣ i wakken ad aɣ-d-yawi ttesriḥ, ur aɣ-tt-id-yewwi ara. Rnu llan kra n yimawlan, ǧǧan arraw-nsen armi dayen qrib ad nekfu asaru, bɣan ad ten-kksen. Meḥsub, ula d yiwen ur t-nufi ɣer tama-nneɣ, ama d tanmehla n usedwel, ama d anemhal. Acu nkemmel s tebɣest ɣef wudem n yinelmaden.
Yerna ma nger tamawt ɣer wahil n uɣerbaz, ad naf d akken d kunnemti i iḍeffren tarrayt i ɣef i tettweṣsi tneɣlaft n usedwel. Amek armi ur awen-d-ffkan ara afus n tallelt yimḍebbren teɛna temsalt?
Oukacha Lyasmine : Neshassef atas imi ayen i d-yeqqar wahil n unelmad d wamek ara yeddu, ur iḍerru ara deg unnar. Ahil yettweṣsi ɣef tuffɣa. Ihi, iban anelmad, ilaq ad yeffeɣ, ad yissin, ad d-yagem seg unnar. Ilaq ayen yeqqar deg tesmilt, ad t-imager deg unnar akken ad yefhem d acu n wazal n wayen yeqqar. Anwi i d-yennan aselmad n tusnakt, ur yezmir ara ad yessuffeɣ inelmaden ɣer unnar, ad fehmen acu qqaren ? I uselmad n tussna, neɣ wid yesɣarayen, ladɣa, amezruy, amek ur ten-ttawin ara ɣer yimukan yesɛan ccan ? Deg unnar, deg berra, yal amdiq uɣur ara tawid inelmaden, ad d-lemden aṭas n tmussniwin. Ihi, tura teqqim-d kan ɣer yimḍebbren i wakken ad ssishilen lumur ɣef yinelmaden. Am wakken i d-tewwi ɣef kra n yiselmaden i wakken ad beddlen tamuɣli-nsen, ad ddun d timirant. Anelmad, ibeddel, ihi ula d aselmad, ilaq ad ibeddel. Ass-a, ilaq ad d-nerbeḥ anelmad uqbel ad as-nessureg timsirin.
Ahat ayen akka i d-teqqaremt yerza tamsalt n tarrayt n uselmed ?
Bouayad Dahbia : Xas mxalafen yiswan n yiselmaden, maca iswi n unelmad yiwen. Yebɣa ad d-yimɣur deg yirebbi n uqader d tayri, mačči s uɛekkas akked tukksa n sser fell-as. Ilaq ad d-yeffeɣ d amdan iṣelḥen ara ibennun, mačči d win ara yettruẓun, ara yuɣalen d taɛkemt i tmetti s umata. Ma yella d tidet i d-neqqar, ulac acu ara aɣ-yeṭṭfen.
Tuddremt-d deg tazwara ttesriḥ n usaru-agi. Ma tzemreḍ ad d-ternuḍ kra n yisallen ɣef wanect-a ?
Bacha Kahina : Neḍleb deg tenmehla n usedwel ttesriḥ, maca ulac tiririt. Limer nerǧa tiririt-nsen, yili ass-a, ur d-itteffeɣ ara usaru-agi. Ad teqqim kan d tikti. Imḍebbren-agi, d nutni i yettruzun inelmaden, acku aṭas deg-sen i yebɣan ad xedmed ayen yecban ayen akka nexdem, neɣ ktar, maca mi ara d-tafeḍ imḍebber yestehzay, ur ak-ittak ara afud, dayen ibanen ad tfecleḍ. D ulac n ttesriḥ i aɣ-yeǧǧan nekkes kra n tgezmin, yecban urti n lwilaya, aẓekka n Brahim Izri, Kahina akked Hassiba.
Awal-im n taggara
Oukacha Lyasmine : Akken yebɣu yili lḥal, llan yimdanen i aɣ-iɛawnen. Ad nesnemmer Mass Djoudar Hocine, amseḍru i aɣ-d-yefkan seg lweqt-is. Llsas Mustapha Bacha i yellan seg tazwara ar taggara, mebla ma nettu wid i aɣ-yeṭṭfen afus Aylen distribution, Ɛmimer Taxi, Tazeqqa n tmeɣriwin Le Diamant bleu, Noureddine Ait Hammouda, Massa Bouayad, Mass Hocine Ougenouni akked Parc Tameɣra. Tanemmirt i Uɣmis n Yimaziɣen i aɣ-d-yefkan tagnit i wawal.
Yesteqsa-tent Hocine Moula